Café e oração em uma das vistas mais espetaculares do Espírito Santo!

Há mais de quatro anos, um grupo que fica cada vez maior, se reúne aos sábados ainda durante a madrugada, para viver uma experiência única: subir o Morro do Moreno, em Vila Velha. Além de admirar uma das mais lindas paisagens do Espírito Santo, o objetivo do grupo é tomar um café da manhã compartilhado, após uma roda de oração. Um momento de fé e gratidão, a 184 metros de altitude, em dos pontos turísticos mais famosos do Estado.

Foram os irmãos gêmeos Thiago e Jayme Oliveira Hilario, moradores de Vila Velha, que deram início ao encontro. “Tudo começou com um amigo, que levou uma garrafa de café. Aos poucos, mais pessoas foram se juntando para compartilhar não só o café, mas também momentos de oração e fé”, conta Thiago.



Café com Oração

O Café no Morro do Moreno não tem fins lucrativos, mas já conquistou um lugar especial no coração de muitos. Além disso possui um perfil no Instagram. O grupo reúne pessoas de todas as idades e crenças, unidas pelo desejo de sair do sedentarismo, contemplar a natureza e fortalecer laços de amizade.

O café com oração acontece a cada 15 dias e convida você a mudar sua rotina, iniciando o dia com uma caminhada em meio a natureza, a contemplar o nascer do sol e a compartilhar um café e sua fé.

Foto: Reprodução Instagram





Sendo assim, o convite está feito a todos: “Se você quer começar o seu sábado de uma maneira diferente e revigorante, junte-se a nós!”. Os participantes devem comparecer aos pés do Morro do Moreno às 4h da manhã, com sua contribuição para o café compartilhado. Juntos, todos iniciam a jornada até o topo, onde aguardam o nascer do sol. Então, venha viver essa experiência e criar novas memórias

Interessados em participar podem entrar em contato com a organização por meio da página do Instagram: @cafeoracaomorrodomoreno

