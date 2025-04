Ilha das Caieiras recebe tradicional Festival da Torta Capixaba

A partir da próxima quinta-feira (17), o recanto mais bucólico da capital, a Ilha das Caieiras, se transformará no epicentro de uma das celebrações mais tradicionais da Semana Santa no Espírito Santo. O Festival da Torta Capixaba 2025 promete encantar capixabas e turistas com uma imersão única na culinária, música e cultura local.

O evento, que segue até o domingo de Páscoa (20), sempre das 09h30 às 18 horas, é uma verdadeira declaração de amor à gastronomia local. Com destaque para o prato que dá nome ao festival: a torta capixaba. Feita na tradicional panela de barro, é uma receita rica em sabores e história. Composta por bacalhau dessalgado, caranguejo, siri desfiado, camarão cozido, palmito natural, tomates, ovos, cebolas, coentro e outros ingredientes que resultam em um prato inesquecível.

Mas não é só de torta que que se estrutura o evento. O festival também celebra a diversidade da culinária capixaba com bobó de camarão, moqueca e uma série de quitutes saborosos, como pastel de siri e empada de camarão .

De acordo com o presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), Welligton Leonel da Silva Júnior, os preços são variados. “Vai ter torta mais baratinha a partir de R$ 20 reais até as mais elaboradas. O preço médio do quilo praticado é de R$ 180. Aí os valores vão variando de acordo com o tamanho da torta”, explica.

Em 2024 foram comercializadas aproximadamente três toneladas de alimentos e a expectativa é que o sucesso se repita.

Pôr do Sol na Ilha das Caieiras – Nova Orla de São Pedro. Foto: Jansen Lube

Festa para todos



Organizado pela PMV, por meio da Secretaria de Cultura (Semc) e da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), o festival não se limita ao sabor. Ele é um verdadeiro encontro de culturas e tradições, que se reflete nas músicas e nas atividades culturais cuidadosamente planejadas.

Durante os quatro dias de festa, o público poderá se deliciar não só com a comida, mas também com 11 atrações musicais, que trarão a energia e o talento dos artistas locais.

A CDTIV também reforça a importância do festival pela chance de visitantes e moradores se conectarem com a identidade de Vitória.

Oportunidade

A festa é também uma grande oportunidade econômica para os moradores da Ilha das Caieiras, que esperam o ano todo por essa ocasião para garantir uma renda extra.

Para Tatiana Valeska dos Santos Correia, marisqueira há mais de 40 anos, o evento é como um “13º salário”. “É muito bom para a gente! Conseguimos colocar as contas em dia e até dar uma reformada na casa”, diz, com entusiasmo.

Ao lado de outros pescadores e marisqueiros, Tatiana tem o privilégio de oferecer aos visitantes as “delícias do mar” preparadas com carinho e tradição. “Sempre trabalhamos com muito amor e esperança de que o festival seja um sucesso. A Nova Orla de São Pedro está linda e vai atrair muito mais gente esse ano”, antecipa.

Uma estrutura preparada para receber todos



O evento será realizado em um ambiente organizado, com 35 barracas e 12 restaurantes oferecendo suas iguarias. A Prefeitura de Vitória garantirá toda a infraestrutura necessária. Incluindo a interdição da rua Felicidade Correa dos Santos, com desvios de trânsito pelas ruas próximas para facilitar o fluxo de pessoas.

O Campo do Racing estará à disposição para estacionamento, e a organização do evento promete um espaço confortável e seguro para que todos possam aproveitar o festival ao máximo.

O Festival da Torta Capixaba 2025 recebe apoio da Associação de Pescadores e Marisqueiros da Ilha das Caieiras e Grande São Pedro (Aspemade), do Movimento Comunitário Ilha das Caieiras, Sicoob e supermercado Castelo.

Missa Especial

Este ano, pela primeira vez, a Paróquia de São Pedro realizará a “Missa da Ressurreição”, no palco principal da festa, na Nova Orla de São Pedro, às 5 horas de domingo (20). A missa será antecedida de uma procissão que sairá às 4 horas do Centro Paroquial São Pedro Apóstolo, no bairro Conquista, rumo ao local da celebração.

Festival da Torta Capixaba 2025

Quando: 17 a 20 de abril das 09h30 às 18 horas.

Onde: Ilha das Caieiras na Grande São Pedro – Vitória ES.

