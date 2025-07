Campo de lavanda em Pedra Azul rende fotos e momentos mágicos

Imagine um campo coberto por tons de lilás, o aroma suave da lavanda no ar e o cenário das montanhas capixabas ao fundo. Assim é o Lavandário Pedra Azul, um dos destinos mais encantadores e fotogênicos da região serrana do Espírito Santo.

Localizado em meio à natureza exuberante de Pedra Azul, o lavandário tem atraído visitantes de todas as idades em busca de tranquilidade, beleza natural e, claro, fotos incríveis. Com fileiras floridas em perfeita harmonia com a paisagem montanhosa, o local virou parada obrigatória para casais, famílias e apaixonados por registros criativos ao ar livre.

Mas o lugar vai muito além das imagens perfeitas para o feed. O ambiente transmite serenidade e convida os visitantes a viver momentos de contemplação, seja durante um piquenique em família, uma caminhada entre as flores ou simplesmente ao assistir ao pôr do sol tingindo os campos de lavanda com luz dourada — uma verdadeira pintura natural.

Muito mais que beleza: sabores com toque de lavanda

Além do visual deslumbrante, o Lavandário Pedra Azul também conquista pelo paladar. No local, uma charmosa lanchonete oferece delícias preparadas com lavanda, incluindo bolos, chás e sorvetes artesanais que surpreendem pela leveza e sabor.

É o tipo de passeio que agrada todos os sentidos — da visão ao olfato, do paladar ao coração. Perfeito para uma escapada romântica, uma tarde especial com amigos ou uma pausa revigorante em meio à correria do dia a dia.

Dicas para aproveitar o passeio:

Leve sua câmera ou celular com bateria cheia — você vai querer registrar tudo!

Use roupas leves e coloridas para realçar ainda mais as fotos no campo.

Se possível, visite no fim da tarde para ver o pôr do sol entre as lavandas.

Aproveite para experimentar os produtos feitos no local com lavanda — o sorvete é imperdível!

Lavandário Pedra Azul

Localização: São Paulinho do Aracê – Rodovia Geraldo Sartório S/número, Domingos Martins;

Funcionamento: sexta a domingo, das 9h às 17h;

Contato: (27) 9 996088896

Instagram: @lavandariopedraazul