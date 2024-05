Capadócia Capixaba! Pedra Azul terá voos de balão a partir deste mês

Já imaginou apreciar toda beleza e exuberância da Pedra Azul de um novo e exclusivo ângulo? Pois bem, a partir do próximo dia 25, isso será possível com os voos de balão. Sendo assim, moradores e turistas terão a oportunidade de contemplar a paisagem de uma nova perspectiva: do alto!

Atualmente a região de Pedra Azul, em Domingos Martins, é um dos destinos turísticos mais procurados do Espírito Santo. Agora, o destino ganha mais um atrativo, uma vez que os passeios de balão serão realizados regularmente pela empresa Voe Pedra Azul.

Ao todo, serão oferecidas três modalidades: voo cativo, voo livre e voos fechados para empresas.

O balão que vai realizar os passeios em Pedra Azul foi comprado em Torres, no Rio Grande do Sul. A fabricação começou em março de 2024 e a aeronave possui todas as certificações RBAC 103 da ANAC. Nesse sentido, seu prefixo é BR-ES01. Além disso, o piloto, que também está vindo de Torres, possui certificações exigidas na RBAC 61 da ANAC.

Os interessados poderão desfrutar de uma experiência única, observando as belezas naturais da região de um ângulo privilegiado. Seja para os amantes de aventura ou para os curiosos, os passeios de balão em Pedra Azul prometem encantar a todos que se aventurarem nos céus das montanhas capixabas. Certamente não faltará ângulo para lindas fotos!

Então, as reservas podem ser feitas no perfil do Instagram do Voe Pedra Azul (@voe.pedraazul).

Como funcionará o voo de balão em Pedra Azul?

As duas modalidades são voo livre e voo cativo. No voo cativo, o balão fica preso por cordas, subindo e descendo sempre ao comando da equipe treinada. Pode durar cerca de 8 minutos. Será possível fazer fotos incríveis, aproveitar o pôr do sol e tomar um drink ao som de um DJ. Nessa modalidade, não serão feitas reservas e o passeio será feito por ordem de chegada. Está sendo construído um bar embaixo da Ronchi Beer para que possam ser feitos os voos cativos, que custarão R$ 140 por pessoa.

De acordo com a empresa, o serviço do voo cativo será às sextas-feiras (tarde), sábados, (manhã e tarde), e domingos (manhã). Em média, serão cerca de cinco voos por hora. Entretanto, a previsão do tempo deverá ser consultada com a empresa antes do passeio.

No voo livre, o passeio será feito mediante reserva. Será realizado apenas um passeio por dia, com saída às 5h. A experiência tem duração de 3 horas é permitirá ao público acompanhar toda a preparação do balão e o enchimento antes de alçarem voo. Além do passeio, haverá o drink de “boas vindas” e o brinde com espumante ao final do voo, por conta da empresa.

O balão percorrerá os céus das montanhas capixabas por cerca de 50 minutos, permitindo contemplar toda a beleza da região. Os voos livres terão início no campo de Pedra Azul e o valor é de R$ 790 por pessoa.

Foto: Reprodução Instagram