Carnaval em Presidente Kennedy: praias, lagoa e roteiro para aproveitar

Quem escolhe passar o Carnaval em Presidente Kennedy encontra um destino que combina natureza, história e lazer em um só roteiro. Localizado no Litoral Sul do Espírito Santo, o município atrai visitantes durante todo o verão, sobretudo pela tranquilidade das praias e pela riqueza cultural. Portanto, além da folia, a cidade oferece experiências que agradam famílias, casais e grupos de amigos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As praias de Marobá e das Neves lideram a procura nesta época do ano. No entanto, Presidente Kennedy vai além do balneário. A cidade também se destaca pela tradicional Festa das Neves, que reforça a identidade religiosa e histórica do município. Assim, quem visita o destino no Carnaval pode alternar momentos de descanso com passeios culturais.

Leia também: Conforto, exclusividade e visão privilegiada: conheça a área premium do FIG 2026

O que fazer em Presidente Kennedy durante o Carnaval?

As opções são variadas. Então, confira as dicas e aproveite!

Igreja das Neves

Foto: Divulgação

A Igreja Nossa Senhora das Neves integra o patrimônio histórico local. Construída em meados do século XVII, substituiu a antiga estrutura de madeira por volta de 1694, com participação de indígenas catequizados e escravizados. Posteriormente, em 1750, a imagem de Nossa Senhora das Neves chegou de Portugal. Desde então, o templo passou por processos de restauração, incluindo intervenções em 1995 e 2017, que garantiram sua preservação. Dessa forma, o espaço mantém viva parte importante da memória do Espírito Santo.

Praia das Neves

Foto: Tadeu Bianconi / Setur

A Praia das Neves oferece mar calmo e areias claras, cenário propício para crianças e famílias. Além disso, os quiosques de sapê espalhados pela orla garantem sombra e estrutura para quem deseja aproveitar o dia inteiro. Localizada a cerca de 27,6 quilômetros do Centro, a praia conta com camping, restaurantes e ampla faixa de areia.

Na divisa com o Rio de Janeiro, uma área de aproximadamente 300 hectares de manguezal amplia as opções de passeio. Cercada por Mata Atlântica e restinga, a região abriga espécies como capivaras, macacos e jacarés, o que fortalece o potencial de ecoturismo.

Praia de Marobá

Foto: Divulgação

Já a Praia de Marobá se destaca como a mais popular do município. Com falésias e castanheiras ao longo da orla, o local se transforma em ponto de encontro para esportes de verão. Situada a cerca de 19,8 quilômetros do Centro, a praia possui quiosques e restaurantes que garantem infraestrutura aos visitantes.

Lagoa de Marobá

Foto: Prefeitura de Presidente Kennedy

Em frente ao mar, a lagoa natural de água doce se tornou um dos principais atrativos da região. Enquanto o mar aberto atrai banhistas experientes, a lagoa oferece águas calmas, ideais para crianças. Assim, o espaço amplia as possibilidades de lazer e reforça o perfil familiar do destino.

Dessa maneira, Presidente Kennedy consolida-se como opção estratégica para quem busca Carnaval com tranquilidade, natureza e tradição.