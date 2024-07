Casa de Cultura Roberto Carlos pode ser uma das Maravilhas de Cachoeiro

“Recordo a casa onde eu morava/ O muro alto, o laranjal / Meu flamboyant na primavera / Que bonito que ele era / Dando sombra no quintal… ”. Os versos cantados pelo Rei da música popular brasileira referem-se a uma casa simples, localizada no final da rua João de Deus Madureira, bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Foi lá que o menino Roberto Carlos, ou simplesmente Zunga, como era conhecido, nasceu e viveu até os 13 anos de idade com a família. O caçula da família Braga nasceu em 19 de abril de 1941 e já tinha três irmãos: Norma, Lauro e Carlos Alberto. Seu Robertino, pai do cantor, era relojoeiro, e a mãe, dona Laura, costureira. Era ela quem fazia os terninhos de Roberto quando, aos nove anos, ele começou a se apresentar na Rádio Cachoeiro.

Leia também: Maravilhas de Cachoeiro: descubra a magia da Pedra da Ema, em Burarama

Roberto aprendeu a tocar violão e piano ainda criança, a princípio com sua mãe e, posteriormente, no Conservatório Musical de Cachoeiro de Itapemirim. Sempre incentivado pela mãe, o menino tornou-se presença constante no programa da rádio aos domingos. Em seguida, e acreditando no sonho de cantar, partiu para o Rio de Janeiro.

Patrimônio cultural

Patrimônio Cultural do Estado desde 2009, a casa foi adquirida pela Prefeitura Municipal e restaurada para valorizar sua arquitetura original. O imóvel, que hoje é chamado de Casa de Cultura Roberto Carlos, abriga um vasto acervo com fotos, discos, quadros, instrumentos musicais e documentos relacionados à vida e à carreira do cantor capixaba, considerado Rei da música popular no Brasil. Além disso, a casa também abriga o fogão à lenha onde dona Laura – a Lady Laura, cozinhava.

Turistas na Casa de Roberto Carlos; missão dos conselheiros é ajudar na construção das políticas públicas de turismo de Cachoeiro.

Foto: Divulgação/PMCI Foto: Divulgação/PMCI

Sendo assim, visitar a “Casa do Rei” é ter a oportunidade de conhecer as histórias do menino que sentava no cantinho da varanda para decorar as letras das músicas que cantava na rádio. Ou seja, conhecer um pouco da intimidade de um cantor interiorano que conquistou o mundo.

Foto: Divulgação

Conheça a Casa de Cultura Roberto Carlos

Localizada na rua João de Deus Madureira, 13, bairro Recanto, a casa fica aberta à visitação das 9h às 18h entre terça e sábado. Para visitas aos domingos, segundas e feriados, é necessário fazer agendamento, com pelo menos um dia de antecedência, pelo telefone (28) 3155-5221 ou 3155-5257. A entrada é gratuita.

As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim

Você também pode ajudar a escolher os principais atrativos turísticos da Capital Secreta do Mundo. Para isso, basta participar da votação popular para eleger as sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. Os monumentos escolhidos representarão pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.

Para participar da votação é muito simples. Inicialmente, basta indicar até três locais ou atrações que considere merecedoras do título de “Maravilha de Cachoeiro de Itapemirim”.

Sendo assim, as indicações podem ser feitas por meio do formulário disponível no endereço eletrônico: As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim (google.com). Além disso, também é possível votar no site oficial da ACISCI (acisci.com.br), até o dia 31 de agosto.

Os cachoeirenses podem indicar atrativos naturais, como cachoeiras, montanhas e paisagens. Além de atrativos culturais, como monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia e personalidades.