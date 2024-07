Maravilhas de Cachoeiro: descubra a magia da Pedra da Ema, em Burarama

Ao viajar pela Rodovia ES 482 em direção ao distrito de Burarama, um espetáculo natural dá as boas-vindas: a imponente Pedra da Ema. Este monumento impressionante pode ser avistado de qualquer ponto do distrito, destacando-se como uma verdadeira joia da região.

No coração de Burarama, a cerca de 35 quilômetros do centro da “Capital Secreta do Mundo“, encontra-se uma pedra de 1.500 metros. Uma falha natural na rocha projeta a imagem perfeita de uma ema quando a luz do sol incide sobre ela, criando, desta maneira, um espetáculo visual único.

Contudo, é entre meio-dia e 15 horas, especialmente nos meses de junho a setembro, que a ema se revela com clareza impressionante. Em dias ensolarados, a sombra cria a figura da ave com precisão, enquanto nos dias nublados e chuvosos, a pouca luz impede que a imagem se forme.

Para explorar de perto essa maravilha natural, os visitantes podem seguir uma trilha até a base da Pedra da Ema, com o acompanhamento de guias locais. O trajeto até Burarama é uma viagem encantadora: a cerca de 170 km da capital Vitória, o percurso segue pela BR 101 até o trevo de Cachoeiro, continuando pela ES 482 em direção a Alegre até chegar ao distrito. O trecho final, da rodovia estadual até Burarama, leva aproximadamente 15 minutos.

Por fim, a Pedra da Ema é protegida pela Lei Municipal nº 5484/2003, sendo um patrimônio natural de Cachoeiro de Itapemirim e integrando o Corredor Ecológico Burarama, Pacotuba e Cafundó. A região é um paraíso de belezas naturais, com dezenas de cachoeiras e áreas preservadas da Mata Atlântica, abrigando espécies centenárias de jacarandás, jequitibás e ipês. A fauna local inclui pequenos macacos, capivaras, tucanos, papagaios e seriemas, compondo um ecossistema vibrante e diversificado.

Lenda

A pedra é cheia de mistérios e lendas. Uma delas, contada por moradores, é que um escravo teria enterrado um fazendeiro ao lado de um valioso sino de ouro. Esse tesouro ficava à sombra de uma sapucaieira, na base na pedra. Segundo a lenda, esse fazendeiro teria se transformado em ema para tentar recuperar seu tesouro.

Planeje sua visita a Burarama e encante-se com a Pedra da Ema, um destino que promete maravilhar os amantes da natureza e da história.

As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim

Você também pode ajudar a escolher os principais atrativos turísticos da Capital Secreta do Mundo. Para isso, basta participar da votação popular para eleger as sete maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim. Os monumentos escolhidos representarão pontos de interesse turístico, empreendedorismo sustentável e cultural do município.

Para participar da votação é muito simples. Basta indicar até três locais ou atrações que considere merecedoras do título de “Maravilha de Cachoeiro de Itapemirim”.

As indicações podem ser feitas por meio do formulário disponível no endereço eletrônico: As Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim (google.com) ou no site oficial da ACISCI (acisci.com.br), até o dia 31 de agosto.

Os cachoeirenses podem indicar atrativos naturais, como cachoeiras, montanhas e paisagens. Além de atrativos culturais, como monumentos históricos, centros culturais, festas tradicionais, gastronomia e personalidades.



A iniciativa é de parceria do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). Entre as indicadas, o Conselho Municipal de Turismo selecionará 15 atrações. Em seguida, a população poderá votar nas sete atrações favoritas entre as 15 selecionadas através de uma enquete disponível no site da Acisci.



Portanto, a Acisci anunciará os resultados em uma cerimônia oficial, com transmissão ao vivo nas suas redes sociais, em novembro. Aliás, o município promoverá as Sete Maravilhas eleitas em materiais promocionais turísticos junto à campanha de Natal.

Sendo assim, o objetivo é promover os atrativos turísticos do município a nível regional e nacional. Além disso, também estimular a participação da comunidade local na valorização e preservação das riquezas naturais e culturais.