Castelo: a cidade de natureza exuberante e turismo de aventura

Com suas montanhas imponentes, clima acolhedor e uma rica história, a cidade de Castelo, no interior do Espírito Santo, tem se consolidado como um destino turístico encantador. Conhecida por suas belezas naturais, como o Parque Estadual do Forno Grande e a Gruta do Limoeiro, a cidade oferece aos visitantes uma experiência única de imersão. Além disso, preserva tradições culturais e históricas que datam de sua fundação no século XIX.

Leia também: Piúma: o paraíso das conchas e praias tranquilas no Espírito Santo

Seja para quem busca aventura, como os praticantes de trilhas e esportes ao ar livre, ou para quem deseja vivenciar um ambiente mais sereno e tradicional, Castelo é o local perfeito para se desconectar da rotina e mergulhar na história e no turismo de aventura.

Dicas de turismo em Castelo

Quem estiver em Castelo vai descobrir que o município, tem atrativos turísticos de todos os tipos e gostos. Confira alguns:

Rampa de Ubá

Localizada a 27 km da sede do município. Possui 902 metros de altitude, cujo acesso está parcialmente pavimentado, proporcionando uma belíssima paisagem. Ubá é considerada uma das melhores e das mais belas rampas de voo do mundo.

Foto: Divulgação Setur

Fazenda do Centro

A Fazenda do Centro era um antigo arraial de mineração e tombada como Patrimônio Histórico pelo Conselho Estadual de Cultura desde 1984. Está localizada entre montanhas a 11 km do centro de Castelo. Foi palco importante da garimpagem de ouro no município.

Cachoeira do Pedregulho

Situada à 21 km da sede do município, além da bela queda d’água, o local conta com serviços de lanchonete, restaurante rural, área de camping e rapel. Localizada na propriedade da família Furlan, é muito conhecida pelos praticantes de esportes de aventura que sempre após suas atividades se confraternizam no local.

Parque Estadual do Forno Grande

O Parque Estadual do Forno Grande protege o segundo maior ponto culminante do Espírito Santo, o Pico do Forno Grande, que tem 2.039 metros de altitude, além de quedas d’água e trilhas. Local de especial riqueza biológica, também abriga espécies de animais em extinção como a onça-parda, a jaguatirica e o macaco mono-carvoeiro. No topo do Pico, área de preservação, concentra-se uma mata com cerca de 300m, que segundo o pesquisador Augusto Ruschi, trata-se da maior floresta de altitude do mundo.

Casa do Artesão

Criada em 1997, abriga o trabalho do artesão castelense e destaca-se por sua estrutura física de arquitetura rústica e atraente. As peças mais encontradas são: brinquedos, esculturas, objetos utilitários, bordados, crochês, frivoletês, ponto cruz, cestaria, tapeçaria e outros objetos de decoração. Já da agroindústria há produtos como compotas, doces, geleias, biscoitos, pães, picolés e aguardente.

Fazenda da Prata

É um centro agropecuário, além de explorar jazidas de calcário. O principal atrativo natural é uma cachoeira de mais de 100 metros de queda d’água, uma imagem deslumbrante que a torna um dos principais cartões postais da cidade de Castelo.

Gruta do Limoeiro

Situada a 15 km do centro de Castelo, possui vários salões internos e é considerada a mais importante do Estado, por causa de sua profundidade e de suas formações rochosas de beleza inconfundível. Em 1984 foi tombada como Patrimônio Histórico do Espírito Santo pelo Conselho Estadual de Cultura.

Considerada um sítio arqueológico, foi alvo de vários estudos. Uma das equipes, formada por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenada pelo antropólogo Celso Perota, encontrou 11 esqueletos de homens que viveram há aproximadamente 4.500 anos. De acordo com pesquisadores, desde o ano de 1.200 índios habitaram a Gruta do Limoeiro. Já no período colonial, teria sido habitada por tribos de índios Puris.

Foto: Vitor Jubini / Divulgação MTur

**Com informações da Setur