Ciclo do Saber – Turismo chega na Região Sul Capixaba dos Vales e Café

O Ciclo do Saber – Turismo vai chegar à Região Sul Capixaba dos Vales e Café. O evento, uma iniciativa do Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac, acontece no dia 16 de julho, às 17h, no Sesc de Cachoeiro de Itapemirim, no Bairro Aeroporto. O encontro busca promover conhecimento, conexões e experiências transformadoras com foco no turismo voltado para a sustentabilidade, apresenta aos participantes uma programação diversificada com palestra, atração cultural e aula-show que explora o melhor da gastronomia regional.

Leia também: 🍓Festa do Morango terá shows e torta gigante em Pedra Azul; veja programação

De acordo com o Gerente de Educação Profissional do Senac-ES, Bruno Emilio Pereira, as edições do Ciclo do Saber – Turismo têm proporcionado momentos fundamentais para o desenvolvimento sustentável do turismo no Estado. “Com início no Caparaó e uma passagem nas Montanhas Capixabas, estamos chegando na Região Sul Capixaba dos Vales e Café com o excelente histórico dos encontros anteriores. O público se envolve e nós percebemos o quanto ações como essa são importantes para poder ir além, conquistando um marco para o segmento”, explicou o Gerente.

Segundo informações compiladas pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), o Espírito Santo é o maior produtor de café conilon do Brasil. No ano passado, o Estado produziu 10,2 milhões de sacas de 60 quilos, em uma área de 261,9 mil hectares. O Estado também se destaca como maior exportador de café conilon, com cerca de 85% das exportações nacionais. Somente no primeiro trimestre de 2024, o estado exportou 1,7 milhão de sacas de café conilon e mais 129 mil sacas em café solúvel. Esses dados revelam a importância e a relevância da bebida para a economia e o turismo capixaba.

Ciclo do saber – Turismo

A série de encontros é realizada pelo Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac, em parceria com a Câmara Empresarial do Turismo (CET-ES). Esta edição conta com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Região Sul Capixaba dos Vales e Café. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas via formulário on-line. Não perca a oportunidade de acompanhar ao vivo essa inovação no turismo capixaba.

Serviço

Evento: Ciclo do Saber – Turismo

Data: 16/07

Horário: 17h

Local: Sesc Cachoeiro de Itapemirim, ES

Endereço: Rua Joanna Payer, 01/101 – Aeroporto

Inscrições: aqui!