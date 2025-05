Cidade capixaba reúne o maior número de lagoas da América Latina

Localizado no Norte do Espírito Santo, o município de Linhares é um destino que surpreende os amantes da natureza com sua riqueza hídrica. Conhecida como a “cidade das águas”, Linhares abriga 69 lagoas, de acordo com dados da Prefeitura. Elas são verdadeiros paraísos para quem busca tranquilidade, aventura e belezas naturais.

Desta forma, o município concentra 84% de toda a água doce do Espírito Santo! Entre as diversas lagoas da região, algumas se destacam tanto pelo tamanho quanto pela estrutura turística que oferecem.

Foto: Felipe Reis / Prefeitura de Linhares

Conheça as principais lagoas de Linhares:

Lagoa Juparanã

O principal cartão postal da cidade é a majestosa Juparanã, a maior lagoa do Brasil em volume de água doce e a segunda maior em extensão geográfica. São 26 quilômetros de comprimento por até 5,5 quilômetros de largura, segundo o IBGE. Por conta da enorme extensão, é um ponto perfeito para atividades como pesca, esportes náuticos e passeios de barco.

Foto: Sagrilo / Setur

A origem do nome veio do idioma Tupi, que quer dizer “mar de água doce”. A saber, a lagoa é tão grande que ultrapassa os limites do município, fazendo divisa com as cidades de Rio Bananal e Sooretama.

Na Juparanã, além da imensidão de água doce, outro detalhe que atrai os olhares é a Ilha do Imperador. Livros escritos por historiadores revelam a passagem de Dom Pedro II pelas terras capixabas. Segundo registros, o espaço foi visitado pelo imperador em 1860 e, por esse motivo, ficou tradicionalmente conhecido. O acesso só é feito por barco e no local é possível apreciar a vegetação nativa, o que agrega ainda mais beleza a esse paraíso capixaba.

Lagoa Nova

Uma das mais belas da região, a Lagoa Nova é um refúgio de tranquilidade. Paraíso natural, ela é ideal para quem busca momentos de descanso e contemplação. Sua água cristalina e cercada pela natureza preservada a tornam perfeita para piqueniques, caminhadas ecológicas e banhos refrescantes.

Além disso, conta com estacionamento e uma área para embarque e desembarque de lanchas e jet ski. Também possui estrutura com restaurante que oferece os pratos típicos da região, como a moqueca.

Lagoa do Meio

Localizada mais próxima ao centro urbano de Linhares, a Lagoa do Meio é um ponto turístico de fácil acesso. Ela oferece uma estrutura adequada para quem deseja praticar esportes náuticos, como stand-up paddle e caiaque. Além disso, tem uma orla convidativa para caminhadas e momentos em família.

Foto: Felipe Reis / Prefeitura de Linhares

Aproveite as belezas naturais de Linhares

Então, se você procura um destino que combine natureza, tranquilidade e aventura, as lagoas de Linhares são uma excelente opção. Seja para um passeio de fim de semana ou uma estadia mais longa, o município oferece uma experiência única, unindo o melhor do ecoturismo capixaba. Sendo assim, não deixe de conhecer esse verdadeiro tesouro natural e explorar cada uma das lagoas que fazem de Linhares um destino imperdível no Espírito Santo.

