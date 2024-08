Confira 3 chocolaterias imperdíveis em Domingos Martins 🍫

Domingos Martins – ES conta com diversas atraçÔes turĂ­sticas e recebe muitos visitantes principalmente nesta Ă©poca do ano. A gastronomia Ă© um ponto alto da regiĂŁo, que Ă© cheia de restaurantes requisitados. AliĂĄs, falando em delĂ­cias, existe algo mais unĂąnime no gosto das pessoas do que o chocolate?

Leia também: Domingos Martins: Fåbrica de biscoitos Kebis é atração turística

É difĂ­cil bater esse alimento tĂŁo amado por todos! Sendo assim, numa cidade que tambĂ©m tem o coração dos turistas, nĂŁo poderia faltar muito chocolate por lĂĄ. Separamos 3 dicas de chocolaterias imperdĂ­veis na Rua do Lazer, em Domingos Martins, para vocĂȘ aproveitar ainda mais o seu passeio na regiĂŁo. Veja a seguir:

đŸ« Shokohaus Domingos Martins

A Schokohaus estĂĄ localizada na famosa Rua do Lazer, em Domingos Martins. A marca trabalha com o conceito de chocolate Bean-to-bar, que indica que uma empresa controla todas as etapas de produção, da compra das amĂȘndoas atĂ© a criação das barras. Sendo assim, na loja vocĂȘ encontra desde chocolates tradicionais atĂ© outros tipos de doces e cafĂ©s, alĂ©m de kits para presentear.

đŸ« DelĂ­cias Caseiras

A loja das DelĂ­cias Caseiras estĂĄ localizada em uma das entradas da Rua do Lazer. Como o nome jĂĄ diz, os doces sĂŁo caseiros e tĂȘm os tradicionais doces em pedaços, como pĂ©-de-moleque e cocadas. SĂŁo muitas opçÔes e, claro, muitas delas tĂȘm o ingrediente especial: o chocolate.

đŸ« Chocolates Mayer

AlĂ©m da Chocolates Mayer da Rua do Lazer, hĂĄ tambĂ©m uma loja em Marechal Floriano. Contudo, vocĂȘ encontra em ambas as lojas diversas opçÔes e tipos de chocolates, de sobremesas e cafĂ©s.