Confira detalhes do maior réveillon do mundo, que acontece no Brasil

O réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, é o maior do Brasil e um dos mais icônicos do mundo. É conhecido por sua grandiosidade, pela queima de fogos espetacular e pela atmosfera contagiante de celebração. Diversos palcos são montados ao longo da praia, com apresentações musicais de artistas renomados e bandas locais. Para este ano, a programação está mais uma vez recheada de atrações.

Segundo informações da Prefeitura do Rio de Janeiro, ao todo, 8.358 agentes municipais de 11 órgãos estão escalados. Isto para garantir o bem-estar dos cariocas e visitantes, monitorando a ordem pública, a operação de transporte, a fiscalização do trânsito, a limpeza e o atendimento de emergência.

Além disso, a celebração do maior réveillon do mundo vai reunir música, arte e cultura. Para se ter uma ideia do tamanho da festa, se apresentarão mais de 55 atrações nos palcos da cidade, entre elas Maria Bethânia, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Anitta.

De acordo com a Prefeitura, neste ano, o show pirotécnico acontecerá em três pontos. Um deles em Copacabana, com dez balsas, onde terá duração de 12 minutos. O outro será no Flamengo com três balsas; e Penha, com a queima de fogos na Igreja da Penha. Contudo, antes mesmo dos fogos, quando a trilha sonora da virada começar a tocar, um show de luzes inédito iluminará Copacabana. Em cada uma das 20 torres de som posicionadas na Orla, haverá um balé de lasers abrindo a contagem regressiva para 2025 e o show de fogos.

Esquema especial para o maior réveillon do Brasil

Devido ao tamanho desta festa e ao grande fluxo de turistas na cidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro preparou um esquema especial de segurança que envolve até uma base para crianças que se perderem no meio da multidão. Além disso, toda a linha de transporte público vai funcionar com horários e bilhetes especiais. Sendo assim, se você estará no Rio na noite de réveillon, acesse todas as informações do site oficial para ficar por dentro.