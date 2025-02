Confira o calendário de eventos Espírito Santo 2025 e programe-se!

A Secretaria do Turismo (Setur) do Espírito Santo lançou a segunda edição do Calendário de Eventos 2025, que promete movimentar ainda mais o turismo do Estado. Nesta nova versão, o calendário ganhou um aumento considerável: são 200 eventos a mais em comparação com o ano passado, somando agora 430 atividades confirmadas para 2025.

Vale ressaltar, que em 2024, o número era de apenas 122 eventos. Sendo assim, existe um grande crescimento na programação turística para eventos no Espírito Santo agora em 2025.

Essa atualização foi feita com a colaboração das secretarias municipais de Turismo e empresas do setor, trazendo eventos que já começaram no final de 2024 e os que estão programados para este ano.

Aguns eventos em destaque:

Desfile das Escolas de Samba do Espírito Santo, no Sambão do Povo, em Vitória;

Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante;

Festa Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta;

Festival Gastronômico Itaúnas e Sabores, em Conceição da Barra.

Festival de Inverno, em Guaçuí.

Esses são apenas alguns exemplos do que o estado tem a oferecer!

Consequentemente, o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, enfatizou a importância desse calendário para fortalecer ainda mais o turismo no Espírito Santo. “O aumento significativo no número de eventos é um reflexo do amadurecimento da nossa programação e da valorização das nossas tradições culturais e gastronômicas. Ou seja, é uma excelente oportunidade para, tanto os capixabas quanto os turistas, conhecerem a diversidade única do nosso estado”, afirmou Coelho.

Além de impulsionar o turismo cultural, a Setur reforça seu compromisso em tornar o Espírito Santo um destino atrativo e repleto de opções para todos os gostos. Por isso, a segunda edição do Calendário de Eventos do Espírito Santo 2025 já está disponível no site oficial da Setur, pronto para ser consultado e ajudar os turistas e capixabas a planejarem suas viagens. Você pode acessar e fazer o dowload AQUI.

Aproveite a chance de explorar o que o Espírito Santo tem de melhor e se encante com a cultura e as belezas do nosso Estado! Participe dos eventos Espírito Santo 2025 e conheça mais.

Leia também: Destinos secretos de férias: Espírito Santo além da rota turística