Confirmado! Parque temático Vila dos Smurfs abrirá em 2025 no Brasil – veja fotos!

Foram divulgados detalhes de como será o primeiro parque temático do Brasil oficialmente dedicado ao universo dos Smurfs. Previsto para abrir em 2025, a “Vila dos Smurfs Park” terá áreas tematizadas do nostálgico desenho dos icônicos personagens azuis, sendo mais uma opção de lazer para famílias em São Paulo.

Vila dos Smurfs Park, o primeiro parque temático oficial dos Smurfs no Brasil

O parque indoor vai ocupar uma área de 5 mil metros quadrados no bairro da Saúde, região sul da capital. Serão várias atrações temáticas divididas em áreas, entre elas a Vila dos Smurfs, a Floresta Encantada e a Terra do Gargamel.

Os brinquedos incluem um trem que transportará os visitantes para a vila, uma montanha-russa no escuro, um simulador de voo e shows ao vivo. A ideia é oferecer uma imersão total no universo dos personagens azuis, com cerca de 20 atrações para adultos e crianças aproveitarem juntos.

Com exceção de algumas atrações pagas à parte, como o salão de beleza das Smurfettes e um workshop de cozinha com o chef Smurf, todas as outras estarão inclusas no ingresso. O valor ainda não foi definido, bem como quais serão todas as atrações do parque.

Este será o quarto parque exclusivo dos Smurfs no mundo – já existem empreendimentos temáticos na China, nos Emirados Árabes e na Rússia. O parque do Brasil, no entanto, não será uma réplica deles, mas sim uma versão original brasileira pensada para crianças de 2 a 14 anos e suas famílias.

“Queremos ser um lugar onde os pais possam curtir as atrações junto com os filhos”, diz Ricardo Marques, da 4Act Entretenimento, produtora que está lançando o parque, ao jornal Folha de S. Paulo.

