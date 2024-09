Conheça 4 mirantes com vistas panorâmicas do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro – RJ é um dos destinos mais famosos pelo mundo e a cidade brasileira mais buscada por turistas de outros países. Toda esta fama se dá pelas belas paisagens naturais e outros atrativos da cidade. Aliás, entre os “queridinhos” do Rio estão os mirantes, que ganham cada vez mais o gosto do público devido às paisagens deslumbrantes vistas deles.

A Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro lançou recentemente a Rota dos Mirantes – Zona Sul, um convite irresistível para explorar paisagens únicas e conhecer de perto a história e a vista exuberante de paisagens que podem ser vistas a partir de comunidades cariocas. São eles: o Mirante da Rocinha; Bar da Laje, no Vidigal; Espaço Bona Gente, no Morro da Babilônia e o Mirante do Pedrão (Santa Marta).

Sendo assim, a divulgação destes locais proporcionam aos turistas opções espetaculares de passeios e também ajudam a fomentar o turismo nestas comunidades cariocas. Conheça um pouco destes 4 mirantes do Rio de Janeiro:

Mirante da Rocinha – Rio de Janeiro, RJ

O Mirante da Rocinha é um bar e restaurante localizado dentro da comunidade. O cardápio do mirante conta com diversas opções de comidas e bebidas e o local permite uma visão de parte da favela, que está entre as maiores do mundo. Além disso, também dá para visualizar o Cristo Redentor e algumas praias da cidade.

Reprodução / Instagram @miranterocinha2024

Bar da Laje – Vidigal – Rio de Janeiro, RJ

O mirante Bar da Laje fica na comunidade do Vidigal, que está entre os destinos mais visitados do Rio. A favela permite uma visão panorâmica da cidade e das praias do Leblon e Ipanema. Sendo assim, as fotos por lá ficam parecendo um quadro. Além disso, o cardápio é diverso e há programação musical em vários dias.

Reprodução / Instagram @bardalaje

Espaço Bona Gente – Babilônia – Rio de Janeiro, RJ

O Espaço Bona Gente está localizado na comunidade da Babilônia e também possibilita uma visão do alto, das praias do Leme e de Copacabana. Além disso, o cardápio têm diferentes opções de comidas e bebidas e o bar tem programação musical, contando com um samba de fim de tarde em alguns dias.

Mirante do Pedrão – Santa Marta – Rio de Janeiro, RJ

O Mirante do Pedrão tem uma vista direta para o Pão de Açúcar e um pôr do sol de tirar o fôlego. O lugar tem uma programação constante de shows e apresentações culturais, além do cardápio variado de comidas e bebidas.