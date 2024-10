Conheça as ilhas paradisíacas de Vila Velha a partir de R$ 20

A visita às ilhas do litoral de Vila Velha é um dos passeios turísticos mais bonitos da Grande Vitória. A partir desta terça-feira (15), a Ilha Itatiaia voltou a ser aberta para visitação. Para quem gosta de uma praia tranquila, com um passeio rápido de barco e lugares paradisíacos, as Ilhas Pituã e Itatiaia são uma boa pedida. E o melhor: é um passeio que cabe no orçamento.

Ilha Pituã

A Ilha Pituã é a mais próxima da Praia de Itapuã e é ideal para quem busca relaxar em meio à natureza. Com sua vegetação exuberante e areias repletas de conchas, a ilha oferece uma vista panorâmica incrível da orla de Vila Velha. Para os aventureiros, é possível chegar até lá nadando, mas muitos preferem a comodidade do transporte de barco, que custa R$ 30 por pessoa.

Ilha Itatiaia

Um pouco mais distante, a Ilha Itatiaia é conhecida por suas seis ilhas menores que a cercam, formando um cenário encantador. O local de desembarque, conhecido como Boqueirão, é famoso por suas paisagens deslumbrantes e piscinas naturais, perfeitas para um dia de lazer. O trajeto de barco dura em torno de 10 minutos e custa R$ 40 por pessoa.

Entre os meses de abril e outubro, a Ilha Itatiaia fica interditada para visitação, servindo como refúgio seguro para aves marinhas ameaçadas de extinção, como as andorinhas-do-mar e as pardelas. Essa medida respeita a Resolução Consema Nº 011/2005, que visa garantir um ambiente tranquilo para que essas espécies possam se reproduzir sem interferências. “As ilhas costeiras de Vila Velha têm grande importância para a biodiversidade local e são protegidas por normas específicas”, explica Ricardo Klippel Borgo, secretário municipal de Meio Ambiente.

Como visitar as ilhas de Vila Velha

Os pescadores levam os turistas até as ilhas e partem diariamente da avenida Jair de Andrade, na altura da curva da colônia dos pescadores, em Itapuã, Vila Velha, das 7h às 17h. Portanto, é possível chegar ao local e fazer o passeio. Os barcos têm capacidade para até quatro pessoas.

Preços

Ilha Pituã: R$ 30 por pessoa

Ilha Itatiaia: R$ 40 por pessoa

Outra opção para visitar as ilhas é a Equipe Jamaica, que oferece um serviço semelhante. Assim, eles funcionam diariamente das 8h30 às 17h e as embarcações estão sempre indo e voltando das ilhas. O agendamento podem ser feitos por meio do WhastApp 27 99723-5038.

Preços com a Equipe Jamaica:

Ilha Pituã: R$ 25 por pessoa (R$ 20 para grupos de quatro ou mais)

Ilha Itatiaia: R$ 40 por pessoa (R$ 35 para grupos de quatro ou mais)

A saber, a tarifa já inclui ida e volta. Entretanto, crianças até 12 anos e portadores de deficiência pagam meia entrada. Por fim, é recomendável agendar com um dia de antecedência, pois é necessário consultar a previsão do tempo.

Fonte: ES360