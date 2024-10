Conheça destinos brasileiros que oferecem águas termais quentinhas e relaxantes

Se você é daqueles turistas que adoram conhecer destinos com águas quentinhas e relaxantes, o Brasil é o lugar certo. Repleto de atrativos pelo país, as águas aquecidas que brotam naturalmente abaixo da superfície (águas termais) atraem o interesse de milhares de turistas.

No Brasil, temos um leque de destinos de águas termais que são ideais em qualquer estação do ano. São lugares que ofertam excelente infraestrutura turística, com hotéis e pousadas climatizadas, spas e clubes. Além disso, esses locais também dispõem de restaurantes e comércio diversificados. Então, conheça os melhores destinos que oferecem águas termais e planeje sua próxima viagem!

Veja alguns destinos brasileiros que oferecem águas termais:

Caldas Novas

Famoso destino de férias no Brasil, Caldas Novas, localizadas em Goiás, e sua vizinha Rio Quente há décadas são um dos grandes destinos do centro-oeste brasileiro. A saber, a região é detentora de uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo! Dessa forma, possui fontes de águas quentes naturais e com propriedades terapêuticas que fizeram o turismo local despontar.

Leia também: Por que a Ilha do Gambá é o destino perfeito para sua próxima aventura?

Caldas Novas e Rio Quente, embora sejam cidades pequenas, recebem um número grande de turistas o ano inteiro. Suas fontes de água, com temperaturas que variam entre 36 e 70°C, são o grande motivo do lugar fazer sucesso — depois de você passar 5 minutos curtindo o mergulho no conforto de uma piscina morna sem sentir vontade de sair, dá para entender porque o local se tornou um grande sucesso. Casais, idosos e principalmente famílias com crianças adoram o lugar. Caldas

Novas e Rio Quente são destinos para públicos distintos, mas que têm uma vontade em comum: relaxar e se divertir. As principais atrações da cidade giram em torno da água: são parques aquáticos, hotéis com piscinas quentes e clubes.

Araxá

A cidade de Araxá (MG), por exemplo, é famosa por possuir termas interligadas por uma passarela suspensa que é imprescindível a visita. Informações locais dão conta de que suas águas termais se formaram por conta de um vulcão que existia no local há 90 milhões de anos. O destino possui hotéis que ofertam diversas atividades para hóspedes e não-hóspedes, com banheiras individuais e piscinas quentinhas.

Dessa forma, além das dezenas de tratamentos com águas termais, também são oferecidos tratamentos com lama terapêutica. Para chegar à cidade, os aeroportos de Uberlândia, Uberaba e a rodoviária são boas opções de locomoção.

Mossoró

No Nordeste, a cidade de Mossoró (RN) é o destino certo. O parque aquático da cidade – Planeta Água, no Thermas Hotel e Resort – conta com 12 piscinas de águas termais, interligadas e bombeadas a partir de uma central. As águas atingem uma temperatura de até 58°C e são distribuídas para as piscinas, perdendo o calor gradativamente.

As águas subterrâneas da cidade são verdadeiros presentes da natureza, comprovadamente terapêuticas. Com cálcio, magnésio e ferro, suas águas trazem diversos benefícios para a saúde, sendo considerada um dos principais destinos para tratamentos terapêuticos. O destino possui aeroporto e também pode ser visitado a partir de Fortaleza (CE).

Piratuba

Localizado no oeste catarinense, Piratuba (SC) atrai crianças com suas piscinas, e adultos com seus banhos de imersão, duchas e tratamentos medicinais. A saber, a temperatura da água fica em torno dos 38ºC, seja inverno ou verão. A atração do parque é um chafariz natural, que joga água a uma altura de 30m. Ainda no oeste do estado, Itá tem sua natureza desenhada por montanhas e matas nativas. Atrai quem procura bem-estar e tranquilidade, assim como adrenalina. É banhada pelo lago da Usina Hidrelétrica de Itá. Passeios como à Usina Hidrelétrica, mirantes, museus e ida de barco às torres submersas da antiga Igreja São Pedro.

Barra do Garças

Na região Centro-Oeste do estado do Mato Grosso, mais precisamente em Barra do Garças, os viajantes podem desfrutar do Parque das Águas Quentes. O local abriga um ambiente único, com águas termais em abundância distribuídas em piscinas, cascatas, rio da preguiça, bar molhado, toboágua e restaurante panorâmico. Suas águas termais são procuradas por turistas de várias regiões do Brasil, pois melhoram o estresse e relaxam o corpo. Também é possível fazer uma trilha na região, na Serra do Roncador. Portanto, vale a pena visitar!

Águas de Lindóia

A 180 km da capital do estado, São Paulo, Águas de Lindóia é considerada uma das cidades termais do Brasil. Suas águas saem do solo a 28ºC. O município dedica-se ao turismo e ao engarrafamento da água mineral. No Balneário Municipal, o turista conta com serviços terapêuticos, duchas escocesas e hidromassagem. Além disso, também têm piscinas com água mineral e toboáguas, fora as fontes com águas minerais ao longo do balneário e da Avenida das Nações.

Por fim, em Olímpia (SP), o parque Thermas dos Laranjais é um dos mais visitados do país e conta com mais de 20 piscinas térmicas, cercadas por areias brancas e coqueiros, e com temperaturas que chegam a 38ºC no inverno. Assim, a variedade de atrativos encanta turistas de todo o mundo: são piscinas com ondas, rio com correnteza, tirolesa, piscinas para surfistas.

Fonte: Ministério do Turismo