Conheça opções para descansar no Carnaval no interior de Vila Velha

Se você quer fugir da agitação do carnaval, sem precisar viajar para longe, a zona rural de Vila Velha, que ocupa 54% do território do município, pode ser o destino ideal para aproveitar o feriado em família. Com belas paisagens naturais, variadas opções de lazer e uma gastronomia diversificada e muito saborosa, os circuitos de agroturismo canela-verde são uma ótima escolha para quem busca descanso e diversão ao ar livre, em contato com a natureza.



“Nos circuitos rurais de Vila Velha, a exemplo de Jaguarussu, Xuri, Córrego Sete, Retiro do Congo e Rendeiras, você pode se hospedar em pousadas aconchegantes, experimentar as delícias da culinária local, curtir piscinas naturais e parques, andar de charrete, pescar, cavalgar, fazer trilhas, ou simplesmente relaxar. A região tem atrativos para todos os públicos e fica localizada bem perto da zona urbana da cidade. Quem não conhece, vai se surpreender”, revelou Douglas Pinheiro, secretário municipal de Agricultura e Pesca.

Experiências únicas

Quem deseja viver uma autêntica experiência no campo, o turismo rural de Vila Velha tem opções que incluem visitas a fazendas da agricultura familiar, ordenhas manuais, passeios de trator e interação com animais como cavalos, vacas, coelhos, galinhas e patos.



Na região, os visitantes também podem desfrutar de lugares que possuem rios, lagoas, açudes, matas, pomares, granjas, campos de futebol, campings, bares, salas de jogos, playgrounds, quadras esportivas, churrasqueiras, brinquedos infantis, plantações de diversas culturas e passeios ecológicos guiados.



“Já os restaurantes e sítios que trabalham com agroturismo servem pratos tradicionais preparados com alimentos frescos, cultivados na própria região, além de produtos de alta qualidade, a exemplo de bolos, biscoitos, doces caseiros, queijos, geleias e vinhos, entre outros, que são feitos de forma artesanal, sem uso de aditivos industriais. O passeio vale a pena e os atrativos ficam a poucos quilômetros do centro da cidade”, informou o secretário de Agricultura e Pesca, Douglas Pinheiro.

Opções de passeio

Sítio Effigen – Casa da Uva (Circuito Xuri): piscina, restaurante, pedalinho, campo de futebol e um lindo parreiral onde os visitantes podem colher e degustar uvas.

Endereço: ES 388 – Km 15, Xuri. Telefones: (27) 3391-7007 e 999795024 (whatsapp). Instagram: @sitioeffigen_casadauva.



Vila Sorriso (Circuito Xuri): área de lazer completa, hospedagem com 44 suítes, tirolesa, restaurante especializado em aves, churrasqueiras, quiosques, campo de futebol e arvorismo.

Endereço: ES-388, s/n, Xuri. E-mail: [email protected] – Telefone: (27) 99849-4361. Site: http://vilasorriso.com .



Rancho Forte (Circuito Jaguarussu): passeios a cavalo, cavalgadas noturnas, bike park, redário, parquinho, buffet de cozinha brasileira, serviço de cerimonial e visita às Ruínas dos Jesuítas.

Endereço: Avenida Jaguarussu, s/n – Morada da Barra. Telefone: (27) 99239-8070 / Facebook: @RanchoForte – Instagram: @fazendaranchoforte.



Rico Caipira (Circuito Jaguarussu): restaurante mineiro, tirolesa, pedalinho, teatro infantil, contato com animais, casa na árvore, passeio de trenzinho, museu da fazenda, campo de furinho, quadra de vôlei, salão de jogos, trilhas de bike, parquinho, banho de bica, redário e passeios de charrete, carruagem e pônei.

Endereço: Avenida Jaguarussu, s/n – Morada da Barra. Telefone: (27) 99922.4404 – Facebook: @fazendaricocaipira, Instagram: @ricocaipira, Site: http://www.ricocaipira.com.br/



Fazenda Liberdade do Xuri (Circuito Córrego Sete): hospedagem, piscina, restaurante, área de lazer, casa na árvore, tirolesa, passeios a cavalo e estrutura completa para eventos e retiros espirituais.

Endereço: Estrada Airton Senna, s/n, Córrego Sete. Facebook: @fazendaliberdadedochury – Telefone: (27) 99981.2230

Site: https://www.fazendaliberdadedochury.com.br/ .



Fazendinha JK (Circuito Retiro do Congo): restaurante, piscina, passeio de charrete, pesque-pague, campo society, quadra de vôlei de areia, espaço para eventos e churrasqueira.

Endereço: Rua Principal, s/n Retiro do, Estrada do Congo – Telefones: (27) 3242-2049 e (27) 99292-9395. Instagram: @fazendinhajk.

Site: https://fazendinhajkpp.wixsite.com/fazendinhajk



Sítio Xodó (Circuito Retiro do Congo): hospedagem, restaurante, piscina, espaços para eventos e área arborizada.

Endereço: Avenida Deputado Nilton Gomes, s/n, Retiro do Congo. Telefone: (27) 99969-0450.



Pousada Recando do Marujo (Circuito Retiro do Congo): hospedagem, camping, campo de futebol society, piscina, churrasqueira e jogos de mesa e espaço para eventos.

Endereço: Estrada do Congo, 89, Retiro do Congo. Telefone: (27) 99996-5545.

