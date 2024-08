Conheça pousada e restaurante em meio às paisagens de Pedra Roxa

Pedra Roxa é um encantador distrito que pertence ao município de Ibitirama – ES. As cachoeiras da região estão entre as mais deslumbrantes do estado e o lugar é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e das águas cristalinas.

Sendo assim, Pedra Roxa se torna cada vez mais um destino imperdível tanto para os turistas locais, quanto para os de outras partes do mundo. Todavia, além dos poços de águas calmas e transparentes, a região também conta com empreendimentos que vêm conquistando a atenção de quem os visita.

Entre esses lugares que entregam conforto e ao mesmo tempo contato com a natureza está o Restaurante e Pousada do Luiz. A hospedagem está a cerca de 4 km da Cachoeira de Pedra Roxa, uma das mais requisitadas da região. Esta cachoeira se assemelha a uma piscina natural e está localizada no Sítio da Onça, sendo que a entrada é gratuita.

Além disso, dentro da própria pousada há opções de lazer, como lago, piscinas, jardim e restaurante. Geralmente, o funcionamento é aos finais de semana e feriados, contudo você pode acompanhar as novidades pelo Instagram.

Distância

Para chegar a Pedra Roxa a partir de Vitória, basta pegar a BR-101 e entrar na ES-462. A distância entre a cidade de Ibitirama – ES e o distrito de Pedra Roxa é de apenas 22 km, e o acesso é feito por uma estrada asfaltada, seguindo em direção à Sede-Pedra Roxa. Aliás, durante o trajeto você será presenteado com paisagens encantadoras, que aumentam a expectativa de conhecer esse destino paradisíaco.

Serviço

Restaurante e Pousada do Luiz

📍 Pedra Roxa, Ibitirama – ES

Telefone: (28) 99974 5039