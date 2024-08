Sabia que Apiacá – ES guarda diferentes pontos turísticos? Confira

No passado, Apiacá – ES pertencia ao município de Mimoso do Sul. Todavia, hoje a cidade emancipada tem cerca de 7.000 habitantes. Mesmo com a pequena população, Apiacá guarda diferentes pontos turísticos e é cercada pela natureza.

Apiacá está a pouco mais de 1 hora de Cachoeiro de Itapemirim e próximo de diversas cidades do Sul do estado. Sendo assim, se você quer conhecer os pontos turísticos deste município, já anota as dicas. Separamos lugares encantadores para você explorar na cidade. Confira:

– Igreja Matriz Senhora Sant´Anna

A igreja está localizada no Centro de Apiacá – ES e chama atenção com uma grande imagem de uma santa, na frente.

Foto: Instagram @apiacaes

– Bonsucesso

Bonsucesso é distrito de Apiacá e também é um dos pontos turísticos visitados na região. O lugar tem uma igreja principal, que também chama atenção, além da natureza por toda parte. Além disso, dependendo da época do ano, você pode encontrar plantações de girassóis pelo caminho.

Foto: Instagram @apiacaes / @caminhagente

– Fazendinha

A propriedade conhecida como “Fazendinha” fica no distrito de Areia Branca, um pequeno vilarejo que também tem seus encantos. Esta antiga fazenda já foi uma grande propriedade produtora de café e que já abrigou escravos. Carregada de história, hoje é um dos pontos turísticos de Apiacá – ES.

Foto: Instagram @apiacaes / @caminhagente

– Cachoeiras

A Cachoeira de Santa Fé está localizada na beira da estrada e é um dos pontos turísticos de Apiacá. Todavia, a queda d´água é propícia somente para a contemplação à distância, pois ela é protegida por uma faixa de mata fechada.

Já a Cachoeira Boa Esperança possui mais de 20 metros de altura e tem acesso à cabeceira. Além disso, sua queda forma uma piscina natural incrível. Aliás, no verão a cachoeira recebe pessoas de diversas regiões.

Instagram @apiacaes / @raquelmarquez53