Conheça três parques de diversão do Brasil que estão entre os melhores do mundo

O Brasil tem três parques de diversão na lista dos 20 melhores do mundo. A classificação, feita pelo site TripAdvisor, colocou no top 10 o parque Beto Carrero World, em Santa Catarina (4º lugar), e o Beach Park, em Fortaleza (6º lugar). Já o Parque Terra Mágica Floryball, em Canela (RS), ficou com a 18ª posição, entre os 20 mais bem avaliados.

De acordo com o ranking do site TripAdvisor, essa classificação leva em conta as avaliações dos viajantes. Os parques são incluídos na lista quando recebem um grande volume de avaliações e opiniões excelentes na plataforma de viagens, ao longo de um período de 12 meses.

Da mesma forma, o Brasil possui uma grande diversidade de parques temáticos, que movimentam o setor turístico. Além disso, promovem o crescimento da economia, gerando emprego e renda e garantindo lazer para visitantes e também para a população.

Foto: Reprodução/Instagram/@betocarrero

O Beach Park está localizado de frente para o mar, na Praia do Porto das Dunas, no Ceará. Foto: Divulgação

O Parque Terra Mágica Florybal, localizado em Canela/RS, cativa seus visitantes com uma extensa variedade de atrações que prometem encantar todas as idades. Foto: Divulgação

Capital dos Parques

A cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, ostenta o título de “Capital Nacional dos Parques Temáticos”. O Governo Federal concedeu a honraria em 2023. Ao todo, são 22 atrações desse tipo no município, que recebe cerca de 9 milhões de turistas por ano.

Incentivo

Parques temáticos podem se beneficiar da linha de crédito do Ministério do Turismo. O Novo Fundo Geral de Turismo (Fungetur) é um dos programas que o MTur disponibiliza para micro, pequenas e médias empresas do país. Operado por 24 agentes financeiros credenciados, o Fundo permite acessar até R$ 15 milhões por linha de financiamento, tendo juros de até 8,86% ao ano e até 5 anos de carência. A relação de beneficiários inclui meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares, bem como todos os empresários registrados no Cadastur.

Novidade

O estado do Ceará está prestes a ter o maior parque de dinossauros da América Latina! O Alchymist Prehistoric Park ficará na cidade de Caucaia, a 15 km de Fortaleza. Serão 80 réplicas hiper-realistas de dinossauros, com som e movimento. A atração será mais uma opção de entretenimento para a região e promete trazer uma experiência única no quesito parques temáticos, proporcionando imersão na “Era Mesozoica”. O empreendimento foi anunciado em julho de 2023 e faz parte da segunda fase do projeto Lagoa Encantada.

Fonte: Ministério do Turismo