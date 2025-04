Conservatória: cultura e turismo na charmosa terra da seresta no RJ

Se você viaja em casal, família com crianças ou grupos, não tem escolha mais certeira que a encantadora Conservatória, localizada no município de Valença, a aproximadamente 150 km da capital fluminense.

Essa vila interiorana, conhecida nacionalmente como Terra da Seresta por sua tradição musical, guarda ainda destinos recheados de paisagens deslumbrantes, cultura vibrante, boa comida e lazer para todas as idades. Listamos três motivos imperdíveis para visitar Conservatória.

Primeira parada: Serra da Beleza

Uma das primeiras paradas obrigatórias é o Mirante da Serra da Beleza, uma atração natural de tirar o fôlego. Com fácil acesso pela Rodovia Irmãos Freitas, o local é bem sinalizado e conta com excelente infraestrutura.

Lá do alto, é possível contemplar a vista exuberante do Vale do Rio Preto, um cenário perfeito para fotos e momentos inesquecíveis. Seja para um passeio em família ou para um encontro romântico, o mirante é encantador. Há restaurantes, área para crianças, balanço instagramável, segurança e muito charme em cada canto.

Foto: Divulgação

Cultura em alta: novo coreto, cinema e Empório

Conservatória também vive um momento de renovação cultural. Recentemente, a cidade ganhou um novo coreto na Praça Getúlio Vargas. A antiga tenda foi substituída por uma estrutura metálica moderna, que já se tornou o novo ponto de encontro para os amantes da música e das tradicionais serestas. A praça ganhou vida nova e deve se firmar como palco central de eventos culturais e musicais da cidade.

Outra grande novidade é a inauguração do Cine Harmônicos de Conservatória, no Centro Cultural Juliana Maia. O charmoso cinema, com 35 lugares, foi viabilizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo. Instalado onde antes funcionava uma antiga tulha de armazenamento de café — um local com forte valor histórico ligado ao período da escravidão — o espaço agora é dedicado à cultura e exibe uma programação focada no cinema nacional, com estrutura técnica comparável à dos melhores cinemas do estado.

A chegada do cinema movimenta ainda mais a economia criativa da cidade e impulsiona o turismo local, que já é cenário de diversas produções audiovisuais. O Centro Cultural Juliana Maia também é sede do projeto social Harmônicos de Conservatória, apoiado pelo Grupo Vilarejo, que proporciona educação cultural e artística para mais de 200 crianças de 2 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.

Ainda no Centro Cultural, tem outra parada imperdível: o Empório Vilarejo. Muito mais que um espaço para comercialização e exposição dos deliciosos doces de leite e queijos da Fábrica de Laticínios e dos licores e cachaças artesanais da Cachaçaria, essa câmara conta a história da relação da família Mello com Conservatória.

Nas paredes, é possível ler e conhecer um pouco do amor de Seu João Mello pela cidade, onde 40 anos, na Rodovia Canção do Amor, começou um projeto de vida, que compartilha até hoje com a família: a Rede Vilarejo de Hotéis.

Empório Vilarejo (Foto: Divulgação)

Turismo e Gastronomia

Para quem deseja uma experiência completa de descanso, diversão e boa gastronomia, a melhor opção de hospedagem em Conservatória é o Hotel Fazenda Vilarejo. Reconhecido pelo melhor sistema All-Inclusive do Brasil, o hotel oferece comida farta e saborosa, bebidas liberadas — inclusive alcoólicas — em todas as refeições, além de uma programação de lazer intensa e variada.

A estrutura impressiona: piscinas aquecidas, área kids com recreação monitorada, fazendinha com animais, parque radical, festas temáticas, pedalinho, cafeteria e até passeio a cavalo por um bosque encantador. As atividades são conduzidas por uma equipe animada de recreadores, garantindo que as crianças se divirtam enquanto os adultos relaxam. Outro programa que conquista os visitantes e integra a programação do hotel é a visita à Cachaçaria Vilarejo.

O alambique, com canavial próprio, produz cerca de 30 mil litros de destilados por ano, entre eles as cachaças Prata, Ouro e Reserva, e também o tradicional melado. Além da degustação, os turistas encontram uma loja com diversas opções de souvenirs, doces artesanais e laticínios produzidos na própria região. É uma verdadeira imersão na cultura e no sabor do interior e também pode ser visitado por não hóspedes.