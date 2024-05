Corpus Christi em Castelo: 3 mil voluntários trabalham para produzir 5 km de tapetes

Tradicionalmente conhecida pelos belos tapetes produzidos na Festa de Corpus Christi, a cidade de Castelo já está se preparando para celebrar uma das mais belas manifestações religiosas do país.

Neste ano, a festa tem “O pão nosso de cada dia” como tema central para promover uma reflexão sobre a importância da partilha e da solidariedade. Promovida pela Prefeitura Municipal e pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, a festa acontecerá nos dias 29 e 30 de maio, reunindo milhares de fiéis e turistas.

Mais de três mil voluntários, diretos e indiretos, trabalham há meses na preparação dos tapetes que vão ocupar cinco mil metros quadrados de ruas e avenidas. Serão utilizados diversos materiais, como palha de café, pó de café, pó de serra, pedras, folhas e flores na confecção dos 17 quadros e das 17 passadeiras.

Durante o evento, os castelenses e visitantes também poderão aproveitar outras atrações. Neste ano estão previstas a Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores e a Feira de Ambulantes, na Avenida Nossa Senhora da Penha. Além disso, os visitantes também poderão visitar a Praça de Alimentação das Entidades.

Programação de Corpus Christi em Castelo:

25 de maio

Adoração Apostólica ao Santíssimo Sacramento na Igreja São Cristóvão

26 de maio

Adoração Apostólica ao Santíssimo Sacramento na igreja Santo Agostinho

29 de maio

Início da Confecção dos tapetes

30 de maio

7h: Celebração Eucarística (Pastoral Familiar)

9h: Celebração Eucarística (Catequese e IAM)

10h30: Celebração Eucarística (Paróquia Santo André Apóstolo)

12h: Celebração Eucarística Jovens

16h: Missa Campal seguida de Procissão com o Santíssimo Sacramento

Corpus Christi

Solenidade é celebrada pela Igreja Católica desde 1264 pela instituição do Papa Urbano IV. O objetivo é que os fiéis possam adorar a Eucaristia para aumentar a fé e reparar as ofensas. Esse é o único dia do ano que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas.

Em Castelo, um grupo de senhoras lideradas pela Irmã Vicência começou a confeccionar tapetes ornamentais e a tradição acabou se mantendo. Com isso, a cidade se transformou em um local que atrai milhares de turistas anualmente.