Curte mergulho? Espírito Santo tem um dos melhores destinos do país

O litoral capixaba é perfeito para qualquer tipo de atividade aquática, e o mergulho não pode ficar de lado. O Espírito Santo abriga um dos melhores destinos de mergulho do país!

Não há dois mergulhos iguais: cada mergulho é uma experiência única, uma viagem inesquecível às profundezas, cheia de segredos para desvendar. De acordo com especialistas, a melhor opção para se praticar a atividade no Estado é Guarapari. Vale ressaltar que, desde 1997, o destino ostenta o título de município com maior biodiversidade de algas e peixes recifais do país.

Além disso, Guarapari é um dos pontos do litoral brasileiro com maior biodiversidade marinha. Em suas águas constantemente encontramos cardumes de frades, ciliaris e bodiões das mais variadas cores.

Além da abundância de peixes e corais, Guarapari abriga também o famoso naufrágio Victory8B, navio afundado propositalmente em 2003 para se tornar um abrigo para peixes e também um atrativo para mergulhadores.

Conheça os pontos de mergulho mais comuns no Espírito Santo (Guarapari):

1: Ilha Escalvada

A Ilha Escalvada é um clássico do mergulho no Espírito Santo. Localizada em Guarapari, tem seu acesso possível apenas de barco. Os seus corais são um catálogo vivo de invertebrados e peixes recifais, uma delícia para os pesquisadores e fotógrafos submarinos. O vento nordeste predomina e, por isso, o mergulho é realizado em local mais abrigado. Com o vento sul, menos frequente, muda-se o lado de ancoragem.

A paisagem submarina parece pertencer a outra ilha, mais agreste, com grandes pedras que formam grutas e corredores, abrigo de uma quantidade ainda maior de vida! Ponto muito apreciado pelos mais experientes, amantes do mergulho noturno e até pelos mergulhadores técnicos que podem circunavegar a ilha em um único mergulho, sendo considerada um dos melhores recifes biológicos do país.

Além disso, acima da linha d’água a Ilha também possui belos atrativos. Ela abriga um farol de sinalização para os navegantes que foi inaugurado em 1907. Nos anos 20 foi modernizado e passou a funcionar eletronicamente com uma placa de captação de energia solar que recarrega as suas baterias. Da mesma forma, os antigos cilindros de aço que armazenavam o gás foram jogados ao mar tornando-se um ponto curioso de observação para os mergulhadores.

2 : Victory8B

O Victory8B é uma embarcação de bandeira grega com 89m de comprimento, 13m de altura e quase 4 mil toneladas. A Companhia Vale do Rio Doce, a pedido do Banco Central da Grécia, o apreendeu em 1997. Inicialmente, abandonada por sua tripulação depois da apreensão, a embarcação ficou ancorada na entrada do Porto de Vitória. Com os barris de óleo a bordo trazendo riscos de um acidente ecológico no local. Diante dos riscos apresentados a SEAMA-ES incluiu o Victory 8B no Projeto Recifes Artificiais Marinhos do Espírito Santo (RAM-ES), planejando sua reciclagem, limpeza, preparação e afundamento.

Em 2002 a Fundação Cleanup Day através de contrato com o governo, se encarregou de dar sequência ao Projeto. Por fim, em 03/07/2003, eles finalmente afundaram a embarcação entre as Ilhas Rasas e Escalvada, em Guarapari. Hoje o Victory é casa para imensos cardumes que em alguns momentos chegam a cobrir boa parte do naufrágio. O encontro com badejos e meros é também comum neste ponto. Em suma, este é considerado um dos melhores mergulhos em naufrágio do Brasil.

3: Ilhas Rasas

Com quatro pontos de mergulho, as profundidades nas Ilhas Rasas variam entre 8 aos 25m. Polvos, lagostas e diversos tipos de peixes de passagem e entocados habitam o local. Em uma das ilhas existe um naufrágio do Veleiro da enseada que está desmantelado. A visibilidade pode chegar aos 20m. Devido às correntezas é comum realizar um drift dive.

Além disso, há também, um pequeno naufrágio de um pesqueiro de nome Guarani. Conservam algumas estruturas e uma história que anima ainda mais o mergulho entre ciliares e frades. Da mesma forma, os canyons são um ponto interessante; são corredores de pedras do boqueirão da Rasa de Fora onde se encontram diversos tipos de peixes.

4: Bellucia

O Bellucia era um imenso navio cargueiro britânico, com 102 metros de comprimento que navegava próximo as Ilhas Rasas e devido a uma falha nas máquinas ficou à deriva enquanto os responsáveis solucionavam os problemas. Infelizmente não contavam com uma baixa submersa, onde encalhou e ficou cerca de três dias. Em seguida, devido a fortes correntes na área a estrutura não aguentou e veio a pique em fevereiro de 1903.

Sem dúvida um dos melhores mergulhos do Brasil. Contudo, fortes correntezas regem o local. Sendo assim, é necessário ser mergulhador avançado para explorar esse gigante.