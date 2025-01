De Norte a Sul, cinco praias incríveis para você se apaixonar no ES

Com 400 quilômetros de litoral, o Espírito Santo é um verdadeiro paraíso para os amantes de praia. Essa extensa faixa costeira oferece mais de 100 opções de praias, prontas para receber tanto capixabas quanto turistas. Muitas dessas praias contam com infraestrutura completa, incluindo hospedagens confortáveis, uma rica gastronomia e atrações que agradam toda a família.

Por outro lado, também há refúgios tranquilos, perfeitos para quem busca conexão com a natureza e um ambiente mais simples. Seja qual for o seu estilo, o Espírito Santo tem uma praia ideal para você. Pensando nisso, o Guia A selecionou 12 litorais imperdíveis que você precisa conhecer.

Veja cinco praias incríveis no ES:

1) Praia do Riacho Doce, Conceição da Barra

A praia de Riacho Doce, em Conceição da Barra, marca a divisa natural entre o Espírito Santo e a Bahia, com um riacho que deságua diretamente no mar. Esse paraíso quase intocado oferece um cenário deslumbrante: vegetação abundante, águas mornas e um banco de corais protegido dentro do Parque Estadual de Itaúnas, uma área de preservação ambiental.

Para chegar a Riacho Doce, é preciso percorrer 16 quilômetros de carro a partir do Centro de Conceição da Barra e caminhar mais um quilômetro. Essa jornada revela uma praia praticamente deserta, perfeita para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza.

Foto: Tadeu Bianconi / Setur

2) Barra do Sahy, Aracruz

A Praia de Barra do Sahy é um dos destinos mais procurados da região Norte do ES durante a temporada de verão. Famosa por sua beleza natural e infraestrutura voltada para o lazer, a praia se destaca como o local ideal para famílias, amigos e amantes do surfe.

Com 1,5 km de extensão, a Barra do Sahy possui um formato de enseada. Além disso, é rodeada por vegetação de restinga e alguns trechos com formação de arrecifes. Suas águas calmas e levemente geladas são perfeitas para um banho refrescante em dias ensolarados, tornando o local ideal para quem busca relaxar. A areia amarela e grossa proporciona conforto e espaço para todos, e o visual é encantador, com um cenário de paz e tranquilidade.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

2) Guarderia, Vitória

A Guarderia, um dos pontos mais recentes e badalados de Vitória, está localizada entre a Ponte da Ilha do Frade e a Praça da Ciência, ao lado da famosa Curva da Jurema. Com uma faixa de areia de 50 metros, a praia se tornou o destino favorito de muitos jovens.

O local conta com um deck de madeira que facilita o acesso e oferece serviços como aluguel de cadeiras, guarda-sóis e stand-up paddle, além da presença constante de vendedores ambulantes. Seja verão ou não, a Guarderia reúne visitantes todos os finais de semana, que aproveitam a vibe animada até o amanhecer.

8) Praia do Coqueiro, Anchieta

Esta praia é um verdadeiro paraíso. Distante 2 km da sede, passando pela Rodovia do Sol, a praia possui aproximadamente 100 m de extensão. Ela recebe esse nome em virtude de ter vários coqueiros. O local possui águas claras e transparentes, ondas fracas, areia escura, batida e fina. Fica entre costões e há rochedos à beira mar. Excelente local de pesca e possui quiosque com serviços de alimentação e bebidas. O acesso à praia é todo pavimentado.

Foto: Divulgação PMA

9) Praia do Pau Grande, Piúma

Também conhecida como Portinho, a Praia do Pau Grande tem uma beleza rústica, com rochas, castanheiras, coqueiros e amendoeiras por toda a sua extensão. É uma ótima opção para quem quer fugir de aglomerações, porque este local não é tão conhecido como as outras praias da cidade.

A Praia do Pau Grande tem areia dourada e um mar azul e bastante agitado. Também oferece estrutura com quiosques.

Foto: Divulgação