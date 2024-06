De praias a montanhas, o Espírito Santo é um estado de todos os climas

O Espírito Santo é um dos mais atraentes Estados brasileiros. Suas belezas, aliadas às tradições de índios, negros, portugueses, italianos, alemães e outros povos que participaram da construção da história capixaba, compõem um rico mosaico. Nesse cenário, o Estado se destaca por ser extremamente rico em opções turísticas, sejam de lazer, sejam de negócios.

Com sua diversidade geográfica e climática, o estado oferece destinos com temperaturas entre – 5º e 30º. Sua extensa costa oferece, da divisa com a Bahia até a fronteira com o Rio de Janeiro, mais de 100 praias com mar em temperatura agradável o ano todo.

Já no interior, sua vasta formação montanhosa oferece destinos que vão do clima mais ameno até temperaturas abaixo de zero.

A Agência de Notícias do Turismo selecionou algumas dicas de roteiros para o visitante aproveitar todas as temperaturas do estado. Confira:

Tá quente!

Um mergulho na Praia do Morro pode agradar os mais variados públicos. O passeio é ideal para famílias de férias, uma vez que a praia possui estrutura com ciclovias, quiosques, escadas e acessos, além de banheiros.

Praia do Morro – Guarapari

Se for para o sul do estado, não deixe de conhecer Marataízes – um balneário caracterizado pelos mais de 20 Km de litoral, com lindas praias com o grande número de lagoas e falésias formadas na região.

Marataízes

A viagem de carro até o norte do Espírito Santo pode ser apreciada por aqueles que procuram mais tranquilidade. Em Vila de Itaúnas fica a praia do Riacho Doce, uma das praias desertas mais bonitas do Brasil.

Itáunas

Tá frio!

Os amantes do clima mais ameno vão gostar de conhecer a região serrana do estado. Colonizada principalmente por alemães, italianos e pomeranos, a região serrana do Espírito Santo oferece muito para quem procura natureza, aconchego e tradição. Uma boa opção é conhecer o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins. Além de oferecer opções de trilhas, arvorismo, comidinhas deliciosas, o parque abriga o cartão-postal da serra capixaba – a Pedra Azul.

Foto: Tadeu_Bianconi

Também conhecida como A Doce Terra dos Colibris, Santa Teresa faz parte da Rota Caminhos do Imigrante e a diversidade cultural é uma de suas marcas. Para quem deseja curtir o friozinho da cidade, vale a pena conhecer as reservas Augusto Ruschi e Santa Lúcia e o Museu de Biologia Mello Leitão. Os pássaros típicos da região e principalmente os herbários com mais de sete mil orquídeas fazem do município um grande reduto de contemplação e preservação da natureza.

Foto: Divulgação

Fonte: Max Gonçalves/Ministério do Turismo