Quatro trilhas que vão te surpreender (muito) no Sul do Espírito Santo

Se você é do time que ama respirar ar puro, se conectar com a natureza e viver boas aventuras, o Espírito Santo é o seu lugar! Entre montanhas imponentes, trilhas cheias de verde e mirantes com vistas espetaculares, o estado guarda joias naturais que vão muito além dos destinos mais famosos.

É claro que temos alguns destinos que já são queridinhos dos capixabas e turistas, mas que tal sair do óbvio e explorar novas rotas? Separamos quatro trilhas incríveis — e nem tão conhecidas assim — que prometem te surpreender com suas paisagens e histórias. Bora se aventurar?

Descubra quatro trilhas no Sul do Espírito Santo:

Pedra das Caveiras — Atílio Vivácqua

No interior de Atílio Vivácqua, no Sul do ES, a Pedra das Caveiras impressiona pela beleza e pelo mistério. Localizada a cerca de 7 km da sede do município, essa montanha de 605 metros guarda uma lenda curiosa: diz-se que o antigo dono das terras escondeu um tesouro ali, após fazer um pacto com o diabo. Sete caveiras encontradas em uma gruta deram origem ao nome do local.

A trilha até a caverna dura cerca de uma hora e exige preparo moderado. Apesar do esforço, o visual lá do alto recompensa: muita mata preservada, paredões de pedra e aquele silêncio que só a natureza oferece.

Pedra da Penha — Cachoeiro de Itapemirim

Na capital secreta do Espírito Santo, a Pedra da Penha é o ponto mais alto do município de Cachoeiro e um paraíso para quem curte trilhas com emoção. O percurso de 4 km (ida e volta) tem trechos com degraus e cabos de aço para auxiliar a subida nos pontos mais desafiadores.

Mesmo com esses obstáculos, a trilha é considerada de nível moderado e pode ser feita até por iniciantes. Chegar ao topo é se deparar com uma vista panorâmica de encher os olhos. Ideal para fotos, piquenique ou só para respirar fundo e relaxar.

Monte Aghá — Piúma

Um clássico da região Sul capixaba, o Monte Aghá é ícone de Piúma e queridinho de quem ama aventura. Com 340 metros de altitude e paisagens incríveis da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Guanandy, o monte é ideal para escalada, rapel, voo livre ou uma simples caminhada.

Mas o grande espetáculo acontece mesmo ao amanhecer e no fim da tarde: o nascer e o pôr do sol vistos do topo são de arrepiar! Leve a câmera (ou o celular bem carregado) porque cada clique vira cartão-postal.

Pico do Forno Grande — Castelo

Com 2.029 metros de altitude, o Pico do Forno Grande é o segundo ponto mais alto do Espírito Santo. Ele está dentro do Parque Estadual do Forno Grande, na zona rural de Castelo. A trilha até o topo é liberada até às 14h e o parque funciona das 8h às 16h. A entrada é gratuita e sem necessidade de agendamento.

No caminho, piscinas naturais formadas em fendas da rocha, água levemente amarelada por causa dos minerais e uma biodiversidade encantadora. Do alto, dá pra ver cidades como Castelo, Venda Nova, Domingos Martins, Vargem Alta. Também é possível ver até os icônicos Frade e a Freira e Pico da Bandeira.

A estrutura do parque conta com centro de visitantes, banheiros, bebedouros, pontos de descanso e até um museu com animais empalhados e coleções de flora e fauna. Perfeito para curtir o dia inteiro!

Se você ama natureza, trilha e lugares que conectam corpo, mente e alma, esses destinos precisam entrar na sua lista. Só não esquece de ir com calçado adequado, levar água, protetor solar e muita disposição. E claro: recolha o lixo, respeite o ambiente e aproveite cada momento!

