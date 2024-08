Descubra detalhes sobre a visitação guiada no Mosteiro Zen do ES

Em Ibiraçu – ES, logo pela estrada principal, você já consegue visualizar o segundo maior Buda do mundo. A estátua de 35 metros faz parte do Mosteiro Zen Morro da Vargem, que está completando 50 anos. Sendo assim, o mosteiro virou um ponto turístico no estado e tem recebido visitantes de diversas partes do mundo.

A área onde está localizado o monumento do Grande Buda é aberta e você pode conhecer de forma gratuita todos os dias da semana. Todavia, se você quer ter uma visita imersiva dentro do mosteiro é preciso confirmar o funcionamento prévio.

Experiência no Mosteiro Zen do ES

A visitação guiada acontece somente aos domingos, com vagas limitadas, e cobram uma de 20,00 para a manutenção da reserva ambiental. Através do site você consegue ver as informações para cada tipo de agendamento. No geral, é recomendado chegar cedo neste dia. Sendo assim, o passeio vai incluir:

Visita monitorada

Prática de dança meditativa

Oficina de Zazen/Mindfulness

Tempo livre para trilhas e fotos

Além disso, algumas pessoas relatam que esta experiência possibilita uma renovação de energia e um contato profundo com si mesmo.

Localização

O Mosteiro Zen Morro da Vargem está localizado no município de Ibiraçu, ao norte da cidade de Vitória – ES, na BR-101, Km 217. A portaria do Mosteiro está situada a 2 km a partir da Praça Torii, onde se encontra o Grande Buda de Ibiraçu.