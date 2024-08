Fim de semana de sol! Veja 4 cachoeiras para curtir no ES

Nos últimos dias o inverno resolveu dar as caras e as temperaturas haviam caído em grande parte do Espírito Santo. Contudo, desde ontem (15), o sol voltou a esquentar e parece que ele vai ficar firme. De acordo com Incaper, não há previsão de chuva para este final de semana no estado. Sendo assim, uma ótima opção é se refrescar nas águas de algumas cachoeiras.

Todo o estado é rico em belezas naturais e cachoeiras, contudo o Sul do ES abriga algumas das mais procuradas. Por isso, separamos 5 cachoeiras para você visitar nesta região, neste final de semana de sol. Confira!

1 – Cachoeira de Pedra Roxa

No distrito do município de Ibitirama – ES está localizada a Cachoeira de Pedra Roxa, uma das mais requisitadas da região. Ela se assemelha a uma piscina natural e fica no chamado Sítio da Onça, sendo que a entrada é gratuita. Durante o trajeto, várias outras cachoeiras podem ser descobertas ao redor.

2 – Poço das Antas

O Poço das Antas fica no distrito de Rio Claro, em Iúna – ES. A água de cor esmeralda encantada todos os visitantes e o local também é estratégico para quem quer conhecer mais a região, já que tem outras diversas cachoeiras por perto.

@pocodasantas.oficial

3 – Cachoeira da Fumaça

A Cachoeira da Fumaça está localizada na zona rural de Alegre- ES e tem uma queda d’água de 144 metros de altura ideal para contemplação e fotografias. Além disso, acontece o “banho de neblina”, provocado pelas gotículas de água em suspensão. Contudo, poços para banho são raros devido a ocorrência de forte corredeira no rio.

Geralmente, o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça funciona de 08:00 às 17:00, todavia atualizações podem ser feitas e você pode acompanhar através do @pe.cachoeiradafumaca.

4 – Cachoeira Beija – Flor

Uma das principais atrações de Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço – ES, são as cachoeiras. Na região central há uma guarita como porta de entrada. Há um valor simbólico de 5,00 que deve ser pago para fazer a trilha e acessar as cachoeiras principais.

Após a guarita, andando por cerca de 5 minutos é possível acessar a cachoeira Beija-Flor. Além disso, a poucos metros acima você vai encontrar outros poços e descobrir ainda mais cachoeiras de Patrimônio da Penha.