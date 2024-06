Descubra os 5 melhores destinos brasileiros para aproveitar as festas juninas

As festas juninas são uma das tradições mais amadas e animadas no Brasil. Com suas danças folclóricas, comidas típicas e muita alegria, as festividades encantam visitantes de todas as partes do país e até mesmo turistas internacionais.

Quando o tema é destinos para festas juninas, nada muda. Pois o Brasil é um país conhecido pela diversidade cultural e onde cada região possui peculiaridades próprias.

Do Nordeste, com suas celebrações coloridas e animadas, ao Sudeste, com suas festividades tradicionais e aconchegantes, há espaço para todos os gostos e preferências.

Logo, se você está planejando vivenciar essa experiência cultural única, a Montreal Viagens listou alguns destinos brasileiros famosos pela celebração e que não podem ser deixados de visitar:

1. São Luís, Maranhão

Um dos destinos para festas juninas autênticas é São Luís, capital do Maranhão. Conhecida como a capital do Bumba Meu Boi, a cidade se transforma em um verdadeiro espetáculo de cores, ritmos e tradições durante o mês de junho.

Os grupos de dança, vestidos com trajes típicos e coloridos, apresentam performances emocionantes que contam histórias folclóricas e envolvem o público em uma experiência cultural única.

A cidade também oferece uma rica gastronomia com pratos típicos, como arroz de cuxá e torta de camarão, que não podem faltar durante as festividades juninas.

2. Campina Grande, Paraíba

Considerada a capital mundial do São João, Campina Grande, na Paraíba, oferece um dos maiores e mais animados festivais juninos do Brasil.

A cidade se transforma em um verdadeiro cenário de festa, com ruas enfeitadas, bandeirolas coloridas e uma atmosfera contagiante de alegria.

Durante o São João de Campina Grande, há grandes shows com artistas renomados, concursos de quadrilhas e apresentações de grupos folclóricos.

Além do que, é impossível resistir às delícias culinárias oferecidas durante as festividades, como canjica, pamonha, milho verde e muito mais. A hospitalidade e a animação do povo paraibano garantem uma experiência inesquecível de mais um dos principais destinos para festas juninas do país.

3. Caruaru, Pernambuco

Caruaru, localizada em Pernambuco, é famosa por sediar o Maior São João do Mundo. Durante o mês de junho, a cidade ganha vida com uma mistura vibrante de música, dança, cultura e tradição.

A festa junina de Caruaru atrai milhares de visitantes todos os anos, oferecendo uma experiência completa e autêntica.

Além das típicas quadrilhas e fogueiras, a cidade abriga uma grande feira de artesanato, onde é possível encontrar produtos regionais únicos, como cerâmicas, bordados e esculturas.

Os visitantes também podem se deliciar com as comidas típicas, como a canjica, o bolo de milho e o tradicional pé de moleque.

4. Mossoró, Rio Grande do Norte

Já Mossoró, no Rio Grande do Norte, é conhecida pelo seu famoso evento junino, o Mossoró Cidade Junina.

O evento é um dos mais tradicionais do Nordeste e oferece uma programação diversificada, incluindo shows musicais, apresentações teatrais e exposições culturais.

O ponto alto do Mossoró Cidade Junina é o espetáculo ao ar livre que recria cenas históricas da cidade, como a resistência ao bando de Lampião.

A festa junina de Mossoró combina tradição, cultura e diversão, proporcionando aos visitantes uma experiência autêntica do São João nordestino.

5. Goiânia, Goiás

No Centro-Oeste também conta com um destino típico para a celebração, em Goiânia, Goiás. Os bairros da cidade, conhecidos como “arraiás”, celebram as festividades com muita música sertaneja, danças de quadrilha e comidas típicas.

Os moradores e visitantes se vestem a caráter, com trajes caipiras coloridos e animados. Os “arraiás” de Goiânia são conhecidos por sua atmosfera acolhedora e pela animação contagiante.

Durante as festas juninas, é possível saborear quitutes deliciosos, como a pamonha, o cural, a paçoca e o caldo de milho verde. A combinação da música, das danças e das tradições torna Goiânia um destino ideal para vivenciar a alegria das festas juninas.

