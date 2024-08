Descubra os encantos do Circuito Turístico Caminho Pomerano

Santa Maria de Jetibá, conhecida pela rica herança cultural pomerana, revela um tesouro no coração do Espírito Santo: o Circuito Turístico Caminho Pomerano. Esse roteiro é um convite para mergulhar na autêntica cultura pomerana, pois oferece uma experiência única e imersiva nas tradições europeias preservadas pela comunidade local.

A princípio, os visitantes são recebidos com hospitalidade nas diversas propriedades rurais que compõem o circuito. Além disso, a culinária típica é um dos grandes atrativos, apresentando pratos que combinam tradições europeias com ingredientes brasileiros. Entre os destaques gastronômicos estão o brote de milho (Mijlchebrood), o Bolo Ladrão (Spitsbuubkuchen), o arroz doce (Melkrijs) e a aguardente de gengibre (Gengibjier).

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou a importância do impacto cultural e econômico do circuito. “O Caminho Pomerano é um exemplo de como a preservação cultural pode impulsionar o turismo e fortalecer a identidade local. Sendo assim, por meio desse circuito, os visitantes têm a oportunidade de vivenciar a cultura pomerana de forma autêntica e imersiva”, afirmou Lemos.

Pontos imperdíveis do Circuito Pomerano:

Sítio Nosso Recanto

Recanto da Pedra

Steinerland

Recanto Nosso Lar

Waiands Huus – Casa Típica Pomerana e Culinária Pomerana

Sítio Hammer Tesch

Lucineia Flores

Café Pomerano, onde é servido o tradicional Mijchebrood

Sítio Vale Verde

Recanto da Natureza

Recanto das Águas

Por fim, para agendamentos e mais informações, os interessados podem entrar em contato com Marineuza pelo telefone (27) 99822-6309.