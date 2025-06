Descubra três praias paradisíacas e tranquilas em Anchieta

Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, guarda tesouros naturais que vão além das praias movimentadas. Oferecendo refúgios perfeitos para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Para quem deseja explorar as belezas dessa região, apresentamos três praias encantadoras e com características únicas! A Praia do Coqueiro, a Praia Juca da Mata e a Praia do Tombo. Confira mais sobre cada uma delas e planeje sua visita!

1. Praia do Coqueiro

Localizada a apenas 2 km da sede de Anchieta, com fácil acesso pela Rodovia do Sol, a Praia do Coqueiro é uma excelente opção para quem procura um local sossegado e bem estruturado para passar o dia. Com aproximadamente 100 metros de extensão, essa praia de águas transparentes conta com coqueiros ao redor e possui areia escura, batida e fina. As ondas são fracas, o que torna a Praia do Coqueiro um ótimo lugar para famílias e para quem quer relaxar sem grandes agitações.

Além de seu cenário acolhedor, a praia também é conhecida como um bom local para pesca, especialmente nas áreas próximas aos rochedos.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Anchieta

2. Praia Juca da Mata

Para quem busca um cenário mais selvagem e voltado à aventura, a Praia Juca da Mata é o destino ideal. Localizada a 3,5 km da sede de Anchieta, o acesso é feito exclusivamente pelo mar, mantendo o local como uma das praias virgens da região. Com apenas 20 metros de extensão, esta praia com grandes quantidades de conchas é ideal para os praticantes de pesca de mergulho, graças às águas claras e agitadas. As ondas variam entre 1 e 1,5 metros, proporcionando um ambiente perfeito para quem deseja explorar o mar com um toque de adrenalina.

Foto: Divulgação PMA

3. Praia do Tombo

A 5 km da sede, a Praia do Tombo é uma pequena enseada cercada pela Mata Atlântica, que proporciona um visual paradisíaco e intocado. Com acesso por uma trilha na lateral esquerda da Praia de Inhaúma ou pelo condomínio Moorea Tênis Beach (que permite entrada para pedestres), essa praia é um dos segredos mais bem guardados da região. Suas águas límpidas e areias brancas são um convite para quem busca um local tranquilo e exclusivo em meio à natureza. Como praia virgem, a Praia do Tombo é ideal para quem deseja relaxar em um ambiente preservado, ouvindo apenas o som do mar e da mata ao redor.

Foto: Renan Alves

Essas três praias de Anchieta oferecem experiências que vão do relaxamento à aventura, proporcionando ao visitante um verdadeiro encontro com a beleza natural do Espírito Santo. Se você busca praias tranquilas, opções de pesca ou uma caminhada em meio à Mata Atlântica, Anchieta é um destino que surpreende e encanta em cada quilômetro do seu litoral.