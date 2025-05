Destino brasileiro tem mar tranquilo e tons que lembram o Caribe

Arraial do Cabo é conhecido por ter uma das águas mais claras e calmas do Brasil, um verdadeiro convite para quem busca praias incríveis sem sair do país. As dicas a seguir são da Catraca Livre, que reuniu informações práticas para quem quer conhecer esse destino que tem encantado os viajantes brasileiros.

Como chegar sem complicação

Arraial do Cabo fica na Região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, e é acessível por estrada a partir da capital fluminense. São cerca de 2h30 de carro ou ônibus.

O aeroporto mais próximo é o de Cabo Frio, a apenas 10 km. Quem vem de avião pode pegar táxi ou aplicativo até o centro da cidade.

Há também a possibilidade de ir de ônibus saindo da Rodoviária Novo Rio, com empresas que fazem o trajeto diariamente.

O que faz o mar de Arraial do Cabo parecer com o Caribe

O mar da região costuma ser calmo e com tons azul-turquesa, especialmente nos meses de outono e inverno, quando o tempo é mais estável e as águas estão mais claras.

Além disso, a geografia de enseadas e formações rochosas protege as praias do vento, mantendo as águas paradas como em uma piscina natural. Esse visual surpreende até quem já visitou destinos internacionais, por ser algo raro no litoral brasileiro.

As praias mais tranquilas para relaxar

A Prainha do Pontal do Atalaia é a mais fotografada e famosa da cidade, com acesso por escadaria ou barco, mar calmo e areia branca.

Outra opção é a Praia do Forno, que exige uma curta trilha, mas oferece um visual belíssimo e águas cristalinas perfeitas para nadar. A Praia Grande, apesar do nome, tem trechos mais vazios fora da alta temporada e um pôr do sol impressionante.

Quando ir para aproveitar ao máximo

Os melhores meses para visitar Arraial do Cabo são entre abril e agosto, quando a cidade está mais vazia, os preços são melhores e o clima é seco.

No verão, o destino fica lotado, o que pode afetar a experiência. Além disso, as chuvas são mais frequentes entre dezembro e março.

Durante a semana, o fluxo de turistas é muito menor, o que garante mais tranquilidade.

Vale mesmo a pena incluir no roteiro?

Sim: quem viaja para Arraial do Cabo costuma se surpreender com a beleza das praias e o clima de cidade pequena, que contrasta com a badalação de outras cidades do Rio.

É um destino que agrada desde quem busca tranquilidade até quem gosta de passeios como mergulho, trilhas leves e passeios de barco.

Além disso, os preços ainda são mais acessíveis que em lugares como Búzios ou Angra dos Reis.

Dica final para quem vai pela primeira vez

Leve snorkel e máscara: mesmo nas áreas rasas, é possível ver muitos peixes, o que faz da experiência algo ainda mais especial.

Se for no verão, chegue cedo às praias, pois as vagas de estacionamento são limitadas e o acesso pode ser controlado.

E não se esqueça: protetor solar e muita água são itens obrigatórios, mesmo nos dias nublados.

Fonte: Catraca Livre