Destinos tranquilos no Espírito Santo são opção para escapar da folia

Uma das épocas favoritas de milhões de brasileiros está chegando. Trata-se do Carnaval, que neste ano será no dia 3 de março. Como nem todo mundo é fã de cair na folia, do clima de agitação e da programação de blocos, muitos buscam alternativas para descansar no feriado estendido, longe do tumulto. O Espírito Santo, que é conhecido por sua diversidade de atrativos turísticos e conta com a atuação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES), oferece opções para todos os gostos, desde praias paradisíacas até montanhas e roteiros culturais.

A gestora do Polo Sebrae de Turismo de Experiência, Renata Vescovi, destaca que o Espírito Santo possui diversidade de destinos como poucos estados do Brasil. “Praias, natureza, aventura, cultura. A cada ano, o carnaval no estado cresce atraindo cada vez mais visitantes. Mesmo quem não curte muito a folia pode fugir e obter mais descanso. Por exemplo, dá para fazer uma imersão na cultura italiana visitando a Casa Nostra e as propriedades do entorno em Pindobas, em Venda Nova do imigrante. Apreciar a natureza no Caparaó Capixaba, degustando os melhores cafés especiais do Brasil também é uma ótima pedida”, indica.

O gestor da Capixaba Turismo Receptivo, Gustavo André, trabalha com passeios turísticos para todos os gostos, opção viável para quem procura destinos para evitar a agitação do carnaval no estado. “Nós levamos as pessoas para conhecer os atrativos e pontos turísticos do estado. São passeios de um dia. Vai, passa o dia e volta. São sete tipos de passeio, todos com embarque e saída em Vitória e Vila Velha e atendemos a todos os gostos, seja querendo explorar Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta, Manguinhos, a região das montanhas em Domingos Martins, o grande Buda em Ibiraçu. Os interessados podem consultar disponibilidade pelo site www.capixabaturismo.com.br, mas temos de tudo”, garante.

Conheça alguns dos possíveis destinos fora do circuito de blocos:

Turismo de experiência em Pindobas

Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, é o primeiro distrito turístico do estado. A região proporciona uma imersão na cultura italiana, com destaque para a Casa Nostra e propriedades ao redor, onde é possível vivenciar tradições, gastronomia e hospitalidade típicas.

As experiências turísticas estão disponíveis com 50% desconto no site https://loja-casanostra.paytour.com.br/. A experiência da Casa Nostra, a Exposição Autoguiada e o passeio de mula têm vagas para o sábado e domingo de carnaval, dias 1 e 2 de março. Para saber mais sobre Pindobas, ver fotos e vídeos das experiências, acesse o Instagram @distritoturisticopindobas.

O Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, vai abrir durante todo o carnaval. Foto: Leonardo Merçon/ Instituto Últimos Refúgios



Natureza e gastronomia nas montanhas

Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, encanta pelo clima ameno, forte influência da arquitetura alemã e belas paisagens montanhosas. O Parque Estadual da Pedra Azul é seu maior atrativo, com trilhas e mirantes deslumbrantes. Com entrada gratuita, o parque estará aberto durante todo o período do carnaval, de 1º a 5 de março, das 8h às 16h. Se seu desejo for fazer trilhas ou escaladas no local, é preciso fazer um agendamento pelo site iema.es.gov.br/pepaz.

Parque Estadual da Pedra Azul oferece trilhas e mirantes deslumbrantes. Foto: Divulgação – Sebrae/ES



A Rota do Lagarto, repleta de pousadas e restaurantes charmosos, oferece uma experiência única de lazer e gastronomia. O destino é ideal para quem busca tranquilidade e aventura nas montanhas capixabas.

Em Pedra Azul, o Café da Fazenda Camocim (@fazendacamocim) é ideal para os amantes dos cafés especiais, incluindo o famoso Jacu Bird Coffee, um dos mais exclusivos do mundo. A cafeteria abre de sexta a domingo, das 10h às 17h.

Já a Cachaçaria Modolo (@cachacariamodolo) oferece uma variedade de destilados produzidos na região, com possibilidade de degustar as cachaças especiais, saber mais sobre harmonização e ter acesso a kits exclusivos. O funcionamento é diário, das 9h às 17h20, na BR-262.

Turismo de aventura em Pancas

Localizada a aproximadamente 180 km de Vitória, Pancas é conhecida por suas formações rochosas impressionantes, ideais para escalada e trilhas. É lá que fica o maior circuito de tirolesa da América Latina, com descidas gratuitas todos os sábados e domingos. E durante o carnaval não será diferente: nos dias 1º e 2 de março, a partir das 6 horas, é possível retirar senhas para os 3 km de aventura.

Megatirolesa em Pancas tem 3km de extensão e é reconhecida como a maior da América Latina. Foto: Governo do Estado do Espírito Santo



O circuito fica no bairro Nelson José Grobério com duas tirolesas– uma com 2.100 metros e outra com 900 metros de extensão. A velocidade de descida pode chegar a 120 km/h e, no ponto mais alto, são 400 m de distância do chão. Para conferir a localização correta e mais informações, acesse o Instagram da @megatirolesapancas.

Praia e ecoturismo em Guarapari

Guarapari é conhecida por suas belas praias, infraestrutura turística e águas com propriedades terapêuticas devido à presença de monazita em algumas faixas de areia. Com mais de 50 praias, a cidade tem como destaque a movimentada Praia do Morro, ideal para famílias e esportes náuticos, e a tranquila Praia de Meaípe, famosa pelos restaurantes que servem a tradicional moqueca capixaba. Outras atrações importantes são as piscinas naturais da Praia dos Padres e o Parque Estadual Paulo César Vinha, com lagoas e trilhas em meio à restinga.

O Parque Estadual Paulo César Vinha, inclusive, estará aberto durante todo o feriadão de carnaval, de 1º a 5 de março, as 8h às 17h. A entrada é gratuita e sempre por ordem de chegada, pela rodovia ES-060, no km 37,5. Para mais informações, acesse o Instagram do local: @pe.paulocesarvinha.