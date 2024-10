Dia do Idoso: conheça a praia do ES perfeita para os 60 +

O dia 01 de Outubro foi escolhido para homenagear uma parcela muito importante da população: os idosos. Trata-se do Dia Internacional das Pessoas Idosas e do Dia Nacional Idoso. Este grupo é bastante relevante para o fomento do turismo em diversas regiões, já que boa parte aproveita a aposentaria para curtir e viajar. Aliás, o Espírito Santo tem uma praia que se enquadra perfeitamente nisto: a Praia das Castanheiras, em Guarapari – ES.

Leia também: Cabana na floresta, labirinto verde e vinícola. Conheça hospedagem nas montanhas do ES

Basta uma caminhada na Praia das Castanheiras para perceber que o público 60 + adora aquele cantinho. O mar ali é muito calmo e quase não tem ondas. Outro ponto de vantagem são as piscinas naturais rasas que se formam em meio às pedras. Além disso, como o nome já diz, várias castanheiras cercam a praia e permitem uma orla fresca e sombreada, tornando-a perfeita para o público idoso.

Praia das Castanheiras (Foto: Larissa Chaves)

Aliás, algumas pessoas brincam que a própria Guarapari é uma cidade de idosos. Diferente do agito do verão, durante o ano, a cidade conta com a presença de menos jovens. Sendo assim, além da amada Praia das Castanheiras, em alguns pontos tem até encontros semanais para forrós da 3ª idade. Então, se você faz parte deste grupo e está na dúvida sobre um destino para passar uns dias de folga, já encontrou!

A data

A designação do Dia Internacional das Pessoas Idosas ocorreu no ano de 1990, durante Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 2020, a ONU proclamou a Década do Envelhecimento Saudável, uma colaboração global, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que reúne governos, sociedade civil e iniciativa privada em prol de melhorias a pessoas com mais de 60 anos. Já o Dia Nacional do Idoso foi instituído pela Lei nº 11.433/ 2006. (Fonte: Ministério do Turismo)