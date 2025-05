Dia do Turismo: Espírito Santo lidera crescimento do setor no Brasil

Nessa quarta-feira (08), foi celebrado o Dia Nacional do Turismo. A data que reconhece a importância de um setor estratégico para o desenvolvimento econômico, social e cultural do País. Para o turismo capixaba, a comemoração acontece em um momento de grande destaque para o Estado no cenário nacional. Isso, impulsionado por resultados positivos recentes do primeiro bimestre de 2025.

Segundo levantamento da Fecomercio-SP, dados também divulgados no site oficial do Ministério do Turismo, o turismo capixaba liderou o crescimento do setor no Brasil em fevereiro de 2025. Com alta de 16,9% em comparação com o mesmo mês do ano de 2024, o maior índice entre os demais estados.

Segundo a pesquisa, no acumulado do bimestre (janeiro e fevereiro), o Espírito Santo registrou expansão de 13,4%. Resultado impulsionado também pelo bom índice de janeiro, quando o Estado teve crescimento de 11,7%, ficando entre os três estados com maior avanço no País.

Turismo no Espírito Santo

Os resultados refletem uma série de ações que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria do Turismo (Setur), com foco no fortalecimento do setor em todas as regiões do Estado. Entre os principais eixos de atuação, estão a promoção dos destinos capixabas, o apoio a eventos, a qualificação de profissionais, os investimentos em infraestrutura turística e o trabalho conjunto com o setor privado.

Para o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, os resultados mostram o potencial do Espírito Santo e a importância do planejamento. “O turismo capixaba é um motor de desenvolvimento. Gera empregos, movimenta o comércio, valoriza a cultura e integra o Estado. Esse avanço é fruto de muito trabalho, planejamento e da força do nosso turismo, que vem ocupando o espaço que merece no cenário nacional”, destacou.

A visibilidade do Espírito Santo também tem sido ampliada com a participação em feiras nacionais. Recentemente, a Setur marcou presença em grandes eventos do setor, onde são realizadas rodadas de negócios com operadoras, agências e companhias aéreas, com o objetivo de inserir os roteiros capixabas nos catálogos de venda e atrair mais visitantes.

Outro destaque é o fortalecimento do Carnaval capixaba, com apoio a eventos e escolas de samba, valorizando manifestações culturais e movimentando diferentes regiões do Estado.

Para orientar as ações com base em dados e garantir eficiência, a Setur também mantém o trabalho do Observatório do Turismo, que realiza levantamentos e estudos sobre o setor. Neste ano, já foram publicadas edições do Anuário do Transporte Terrestre e do Anuário do Transporte Aéreo, além de pesquisas sazonais que ajudam a entender o perfil dos turistas e os fluxos de visitação.

Com ações integradas, o trabalho da Setur continua para que o turismo capixaba ganhe cada vez mais visibilidade e mostre todo o potencial do Espírito Santo como um dos grandes destinos do Brasil.

Leia também: Explore as Ruínas do Queimado: história viva do Espírito Santo