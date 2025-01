​Dica de turismo: Farol Santa Luzia reabre para visitas após reformas

Após passar por um processo de reforma, o Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, reabriu suas portas para a visitação pública. A intervenção, realizada em parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e a Capitania dos Portos, contemplou uma série de melhorias que revitalizaram o espaço, um dos pontos turísticos mais emblemáticos do município.

O Farol Santa Luzia está aberto ao público de terça-feira a domingo e feriados, das 9h às 16h30, horário de entrada do último grupo de visitantes. O espaço fecha às 17 horas. A entrada é gratuita e o agendamento é necessário apenas para visitas escolares.



As obras incluíram a reforma dos casarios, deques, pintura geral, banheiros, a loja de artesanato e a sala da memória. Na estrutura do próprio farol, as intervenções abrangeram a manutenção da cúpula, reparos na maquinaria, substituição de vidros e uma nova pintura.



Com a conclusão das melhorias, o espaço voltou a oferecer aos visitantes uma experiência que inclui a vista panorâmica da entrada da Baía de Vitória e o resgate da história da navegação capixaba. A reabertura aconteceu no 1º de janeiro.

Foto: Divulgação

Marco histórico e cultural

Inaugurado em 1871, o Farol Santa Luzia desempenhou um papel crucial na segurança marítima ao longo dos séculos, orientando embarcações que trafegam pela costa do Espírito Santo. Localizado estrategicamente na entrada da baía, o farol consolidou-se como símbolo da história marítima brasileira, sendo preservado como patrimônio cultural e atração turística.



De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, a reabertura reforça a importância do espaço para a cidade.



“O Farol Santa Luzia sempre foi um dos nossos principais cartões-postais, conectando moradores e visitantes à história e cultura da navegação brasileira. As reformas reafirmaram o compromisso de Vila Velha com a preservação do patrimônio. E também com o fortalecimento do turismo, que movimenta a economia local e valoriza a nossa identidade”, afirmou.