Do litoral às montanhas: a riqueza da Rota da Costa e da Imigração no Sul do ES

A Rota da Costa e da Imigração é destaque no sul do Espírito Santo, e busca incentivar o turismo regional. O objetivo é enaltecer os imigrantes do sul do estado, que chegaram ao Espírito Santo pelo Porto de Anchieta. As cidades de Alfredo Chaves, Marataízes, Piúma, Presidente Figueiredo, Itapemirim e Iconha são algumas das cidades que compõe esse belo roteiro.

Essa região do Espírito Santo é cortada por muitos rios, cachoeiras, montanhas e falésias e que abrigam alguns municípios do litoral capixaba. A Região da Costa e da Imigração é repleta de lindas praias, algumas delas são desertas com falésias, possibilitando a prática da tirolesa.

Foto por Sagrilo / SETUR-ES

Riquezas naturais

Composta por sete municípios, a região da Rota da Costa e da Imigração é dotada de riquezas naturais que são de tirar o fôlego. Nas dezenas de cachoeiras, algumas com possibilidade de prática de esportes radicais, como rapel e rafting, rampas para voos livres e muito mais. O artesanato utiliza conchas do mar, fibra de bananeira, madeira, bambu e escama de peixe.

A cultura e a história de sua gente são dignas de serem vivenciadas, pois é uma região com forte influência de imigrantes italianos e portugueses. Algumas festas tradicionais como a Folia de Reis e a festa do Divino bem como outras atrações que movimentam a região. Na culinária, o destaque são os diversos pratos típicos, como a moqueca capixaba e a torta capixaba.

Foto: Sagrilo / SETUR-ES

Rota da Costa e da Imigração

A cidade de Anchieta possui 25 km de orla marítima, tendo várias praias ao seu redor. As mais frequentadas são: Costa Azul, Coqueiro, Areia Preta, Namorados, Castelhanos, Guanabara, Parati, Tiquiçaba, Iriri e a Lagoa de Ubu. A Lagoa Maimbá é uma das mais bonitas do estado, onde há um posto do Projeto Tamar. Neste local, acontece a desova das tartarugas. O Museu Anchieta, outro ponto turístico da cidade, permite aos visitantes um conhecimento mais profundo e histórico do local. Uma visita imperdível é a Igreja de Nossa Senhora da Assunção.

Grande parte dos moradores locais vive da pesca, do artesanato e do cultivo de mariscos, atividades beneficiadas pelas riquezas naturais existentes em seu litoral. Um monumento natural embeleza a paisagem de Piúma: o monte Aghá que encanta os turistas que frequentam as praias da cidade. Além dos oito quilômetros de orla salpicados por ilhotas, Piúma é conhecida também pelo artesanato de conchas. São colares, pulseiras e objetos de decoração encontrados no Núcleo dos Artesãos, instalado na Avenida Beira-Mar.

Foto: Tadeu_Bianconi / SETUR-ES

Marataízes

Outro município que merece destaque na Rota da Costa e da Imigração é Marataízes. A cidade possui uma grande diversidade de pontos turísticos como: praias, lagoas, ilhas e pontos históricos. A Lagoa do Siri costuma ficar lotada de turista aos finais de semana. Lá os visitantes desfrutam das belas paisagens do local, além do mar propício para um delicioso banho Além disso, a cidade possui uma boa infraestrutura, como grandes hotéis, pousadas e centros comerciais, além de bares e restaurantes.

O local é ideal para o turismo de aventura. Outro ponto turístico interessante é a Praia de Boa Vista do Sul. Marataízes oferece ainda outras praias como: a Bacia das Turcas, Areia Preta, Praia da Barra, Praia dos Cações, Cidade Nova, das Cruzes, Lagoa Dantas, Lagoa Funda, das Arraias e Praia do Pontal.

O deságue do Rio Itapemirim no mar, dá ao município grande variedade de peixes, tanto de água doce como oceânicos. A migração de peixes entre os dois ecossistemas é constante. As praias próximas ao rio são as mais procuradas por pescadores amadores e esportivos. Visite essa bela região do litoral sul capixaba.