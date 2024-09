Passeio no ES inclui voo de paraquedas sobre uma das vistas mais lindas do Brasil

As belezas do Espírito Santo são indiscutíveis e ganham cada vez mais a atenção de turistas do estado e também de outras partes do mundo. Das montanhas ao litoral, o ES entrega cenários de tirar o fôlego. Aliás, existe um passeio onde você tem, a dez mil pés de altura, uma vista panorâmica das mais belas paisagens capixabas. Estamos falando do voo de paraquedas da Skydive.

Lá em cima, do alto do avião, você vai experimentar a adrenalina durante a queda livre e a liberdade por cerca de 40 segundos. Após a abertura do paraquedas, o voo se torna suave, oferecendo uma visão inesquecível, que pode culminar em um pouso especial em uma das lindas praias de Vila Velha – ES. Além disso, a equipe garante segurança e um registro completo em fotos e vídeos, para que você reviva este momento sempre que desejar.

A sede da Skydive Espírito Santo está localizada em Vila Velha. Com 7 anos de operação, a empresa é a única escola de paraquedismo no estado. De acordo com o responsável pela Skydive, Tiago Cardozo, o propósito da equipe é transformar vidas através da experiência de voar: “Acreditamos que o salto duplo não é apenas uma aventura emocionante, mas também uma oportunidade de superação, conquista e autoconhecimento”, diz.

Ele também afirma que o salto duplo é a maneira mais segura e emocionante de sentir a sensação de voar. Assim, conectado a um instrutor experiente, você receberá uma breve instrução em terra e embarcará para um voo panorâmico que revela toda a beleza de Vila Velha, cercada pelo mar e montanhas.

O que está incluído

Os pacotes incluindo o voo de paraquedas custam em média 10x de 122,00. Todavia, é necessário um contato direto com a empresa para saber mais detalhes e fazer a reserva para o pacote desejado. Geralmente, o passeio conta com:

– Treinamento rápido em solo

– Salto duplo acompanhado por instrutor certificado

– Voo panorâmico com vista privilegiada de Vila Velha

– Experiência completa com queda livre e voo com paraquedas sobre o litoral de Vila Velha

– Fotos e vídeos opcionais para registrar o momento

Como chegar

O acesso para a sede da Skydive é muito tranquilo e fica dentro da cidade. A empresa está localizada no Aeroclube do Espírito Santo, ao lado do Supermercado Perim. A rua de acesso ao Aeródromo fica logo após o posto Flap(Shell), exatamente em baixo do viaduto de pedestres.

Serviço – Voo de paraquedas no ES

Skydive Espírito Santo

📍 Rodovia do Sol Km 14, s/n – Barra do Jucu, Vila Velha – ES – Maps

📞 (27) 99923-2221

Instagram: @skydiveespiritosanto