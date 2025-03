Espírito Santo está entre os 5 estados mais acolhedores do Brasil

A Booking.com anuncia, como parte da 13ª edição do Traveller Review Awards, os cinco estados mais acolhedores do Brasil para 2025. A lista também inclui as cidades que se destacam em cada uma das regiões elencadas.

Realizada anualmente, com base em mais de 360 milhões de avaliações de clientes verificados, os prêmios homenageiam parceiros de viagem que oferecem hospitalidade e serviço excepcionais de maneira consistente.

A lista é definida pela proporção de acomodações parceiras que receberam o Traveller Review Award em uma cidade específica, e os estados mais acolhedores do Brasil na edição deste ano destacam uma variedade de destinos espalhados pelo país:

1 – Santa Catarina

Conhecido por suas famosas praias, o estado oferece opções para todos os gostos, com atividades para quem o visita no verão e no inverno. Além disso, Santa Catarina ainda oferece turismo histórico, que retoma os hábitos dos primeiros imigrantes europeus a se instalar na região, e esportes radicais, com praias, rios e montanhas para serem explorados.

Os destinos mais acolhedores nesse estado são:

Urubici: localizada na serra catarinense, é conhecida por ser uma das cidades mais frias do país.

Pomerode: está no Vale do Itajaí e tem a fama de ser a “cidade mais alemã do Brasil”.

Praia Grande: perfeito para os amantes da natureza, o município conta com cânions, rios e cachoeiras.

São Joaquim: situada no planalto serrano, é a Capital Nacional da Maçã e oferece uma variedade de passeios por locações históricas.

Praia do Rosa: localizada no município de Imbituba, é uma das praias mais famosas do litoral catarinense.

2 – Rio Grande do Sul

Com belas paisagens serranas, diversidade cultural, culinária típica e vinícolas, a região conta com uma diversidade de atrativos turísticos impressionante. As cidades com charme histórico e influência de imigrantes, o turismo rural e de fronteira e as atividades ao ar livre proporcionam uma experiência única aos que visitam o estado.

As cidades mais acolhedoras nessa região são:

Nova Petrópolis: conhecida por seus costumes alemães, está a 100km da capital Porto Alegre.

Gramado: como uma estância de montanha, a cidade é famosa por seus chocolates e exibição de luzes no Natal.

Bento Gonçalves: conhecida por suas vinícolas, recebeu o título de “Capital Brasileira do Vinho”.

Cambará do Sul: destino perfeito para os aventureiros, pois conta com uma concentração de cânions.

Canela: localizada na Região das Hortênsias, é conhecida pelo cultivo dessas flores na primavera.

3 – Alagoas

Alagoas oferece natureza exuberante e história, sendo um dos destinos mais cobiçados do Brasil. O turista é atraído para o estado por suas praias paradisíacas, águas cristalinas, rica cultura e charmosas cidades históricas. A culinária alagoana, com pratos à base de frutos do mar, também é um atrativo à parte.

Os destinos mais acolhedores no estado são:

Japaratinga: localizada a 10km de Maragogi, a cidade é uma antiga colônia de pescadores que conta com cinco praias paradisíacas.

Porto de Pedras: conhecido por sua rota ecológica, o município conta com belas praias e paisagens.

São Miguel dos Milagres: famoso pela rica biodiversidade marítima e piscinas naturais, o município fica na Costa dos Corais.

Barra de São Miguel: destino ideal para quem busca tranquilidade e beleza natural, está localizado a 30 km do centro de Maceió.

Piranhas: cidade histórica localizada no sertão de Alagoas e às margens do Rio São Francisco.

4 – Espírito Santo

Combinando praias, montanhas e cultura, o Espírito Santo oferece um litoral paradisíaco e uma região serrana montanhosa, com gastronomia típica e roteiros de agroturismo. O estado também preserva sua rica história, com destaque para a capital, Vitória, e sua vibrante vida cultural. Espírito Santo é uma ótima escolha para quem busca equilíbrio entre natureza, lazer e tradições.

Os lugares mais acolhedores são:

Domingos Martins: conhecido por suas paisagens montanhosas, clima agradável e forte influência da cultura alemã e italiana.

Pedra Azul: famoso por suas icônicas formações rochosas, clima ameno e paisagens que combinam natureza exuberante com trilhas e gastronomia local.

Santa Teresa: berço da imigração italiana no Brasil, com belezas naturais, rica biodiversidade e destaque para o turismo ecológico.

Guarapari: um dos destinos mais famosos do estado, conhecido por suas praias paradisíacas de águas cristalinas.

Vila Velha: destino repleto de história e beleza natural, com praias vibrantes e rica cultura local que combina modernidade e tradição.

5 – Bahia

Unindo história, cultura e natureza, a Bahia é uma das regiões favoritas no Brasil. Destacam-se a herança afro-brasileira, as praias paradisíacas e destinos que proporcionam aventuras e ecoturismo. Além da culinária e as manifestações culturais, que completam a experiência única do estado.

Os destinos mais acolhedores são:

Mata de São João: oferece equilíbrio entre belezas naturais, ecoturismo e charme histórico.

Imbassaí: destino famoso por suas praias de areia branca, o encontro do rio com o mar e paisagens preservadas.

Praia do Forte: conhecido por suas piscinas naturais, praias de águas cristalinas e uma vila com opções de gastronomia e artesanato.

Trancoso: conhecido por suas praias paradisíacas de águas cristalinas e por combinar simplicidade, história e exclusividade.

Arraial d’Ajuda: famoso por suas praias, ruas com casinhas coloridas e gastronomia diversificada.

