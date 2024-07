Espírito Santo expande Mapa do Turismo 2024 com 67 municípios

Com a inclusão de Sooretama e Baixo Guandu, o Espírito Santo alcançou 67 municípios no Mapa do Turismo 2024. O retorno dessas cidades foi possível após a comprovação do cumprimento das exigências relacionadas ao Conselho Municipal de Turismo e ao Plano de Ação Anual.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, comentou sobre a importância dessa conquista. “O retorno desses municípios é significativo para o desenvolvimento turístico dessas regiões. Estar no Mapa não apenas confirma uma gestão estruturada voltada para o turismo, mas também abre portas para a participação em diversos projetos e programas da Setur, nas áreas de promoção, infraestrutura e qualificação. Quanto mais municípios estiverem inseridos no Mapa, maior será o desenvolvimento do setor em suas respectivas regiões”, destacou Lemos.

Entretanto, municípios como Pinheiros, Ponto Belo, Mucurici, Montanha, Boa Esperança, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Rio Bananal, Pedro Canário, Jerônimo Monteiro e Presidente Kennedy permanecem fora do Mapa do Turismo. Os municípios que ficam de fora do Mapa enfrentam obstáculos significativos no acesso a recursos e programas de fomento ao turismo.

O Mapa do Turismo, que tem validade de um ano, permanece aberto por tempo indeterminado. Desta forma, permite que qualquer município que cumpra os requisitos necessários possa ser incluído, fomentando assim o turismo nacional de maneira abrangente e contínua.