Espírito Santo inicia Projeto de Sinalização Turística na Região do Caparaó

A Secretaria do Turismo (Setur) assinou, na quarta-feira (26), a Ordem de Serviço no valor de R$ 346 mil, autorizando o início da execução dos trabalhos referentes ao Projeto de Sinalização Turística. Esse projeto abrange seis municípios: Muqui, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Jerônimo Monteiro, todos localizados no entorno do Parque Nacional do Caparaó. O prazo para a conclusão dos serviços é de quatro meses, com término previsto para outubro de 2024.

A Região do Caparaó, conhecida pelo turismo de aventura, ecoturismo e agroturismo, conta com atrativos naturais, como o Pico da Bandeira e o Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, justificando a importância da melhoria na sinalização. O projeto detalha a localização das placas, suas dimensões e especificações técnicas.

Entre os locais prioritários para a sinalização estão a Comunidade Gironda, em Muqui; a Cachoeira do Granito, o Casarão da Fazenda Confluência, a Igreja de Santo Expedito e a Cachoeira Alta, em Divino de São Lourenço; o Parque Nacional do Caparaó e a Cachoeira Alegre, em Dores do Rio Preto; o Poço Regino, em Ibitirama; a Cachoeira do Chiador, em Irupi; e o Parque de Exposições Lourival Lugon Moulin e a Casa dos Encontros (antigo Seminário), em Jerônimo Monteiro. Esses esforços buscam integrar as atividades turísticas à dinâmica local, promovendo o crescimento econômico da região e facilitando o acesso dos visitantes aos principais pontos de interesse.

“O projeto de sinalização turística é um passo importante para valorizar ainda mais as belezas naturais e culturais da Região do Caparaó”, ressaltou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos. “Com uma sinalização adequada, conseguimos melhorar a experiência dos turistas, ao mesmo tempo em que fomentamos o desenvolvimento econômico local”, completou.