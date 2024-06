Espírito Santo tem 65 municípios no Mapa do Turismo 2024; confira

Com a inclusão de Linhares, São Gabriel da Palha, Piúma e Serra, o Espírito Santo alcançou 65 municípios no Mapa do Turismo 2024. O retorno dessas cidades foi possível após a comprovação do cumprimento das exigências relacionadas ao Conselho Municipal de Turismo e ao Plano de Ação Anual.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, comentou sobre a importância dessa conquista. “O retorno de Linhares, São Gabriel da Palha, Piúma e Serra é significativo para o desenvolvimento turístico dessas regiões. Estar no Mapa não apenas confirma uma gestão estruturada voltada para o turismo, mas também abre portas para a participação em diversos projetos e programas da Setur, nas áreas de promoção, infraestrutura e qualificação. Quanto mais municípios estiverem inseridos no Mapa, maior será o desenvolvimento do setor em suas respectivas regiões”, destacou Lemos.

Entretanto, municípios como Boa Esperança, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Sooretama, Rio Bananal, Baixo Guandu, Jerônimo Monteiro e Presidente Kennedy permanecem fora do guia. Os municípios que ficam de fora do Mapa enfrentam obstáculos significativos no acesso a recursos e programas de fomento ao turismo.

O Mapa do Turismo, que tem validade de um ano, permanece aberto por tempo indeterminado. Dessa forma, permite que qualquer município que cumpra os requisitos necessários possa ser incluído, fomentando assim o turismo nacional de maneira abrangente e contínua.

Confira o Mapa do Turismo no Espírito Santo: