Está calor? Que tal se refrescar nas cachoeiras do Espírito Santo?

As altas temperaturas continuam dominando o verão. Então, para se refrescar, que tal conhecer as cachoeiras do Espírito Santo? Descubra as maravilhas naturais do ES com nossa seleção de cachoeiras imperdíveis para um dia de aventura e relaxamento. Tem para todos os gostos e tipo de diversão: calmas para as crianças, de águas cristalinas, para esportes radicais, grandes e pequenas.

Conhecido por suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade rica, o ES oferece uma variedade de quedas d’água que encantam visitantes de todas as idades. Então, prepare-se para explorar trilhas exuberantes, mergulhar em piscinas naturais cristalinas e se conectar com a natureza em um cenário de tirar o fôlego.

Assim, venha conosco e conheça os melhores destinos para curtir um dia inesquecível nas cachoeiras do Espírito Santo. E, por fim, lembre-se de levar uma sacola para recolher seu lixo, protetor solar e repelente.

Conheça algumas cachoeiras do Espírito Santo:

– Região Turística do Caparaó

Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, Alegre

Os 144 metros de queda d’água impressionam e animam os visitantes a conhecer ainda mais o Parque Estadual. O local conta com trilhas autoguiáveis, e é opção para pessoas que buscam o contato com a natureza.

Como chegar: Sair de Alegre no sentido Ibitirama, depois de passar pelo distrito de Celina, virar a direita no Posto Ramon Garcia ES 387, percorrer 18 km até a entrada do Parque.

Cachoeira do Cambucá, Dores do Rio Preto

Calma e tranquila. Ideal para famílias com crianças por conter uma pequena queda d’água de 5 metros e pequenas cascatas.

Como chegar: Estrada Mundo Novo – Pedra Menina. Fica cerca de 16 km do Centro de Dores do Rio Preto.

Cachoeira do Chiador, Irupi

As frias águas do Caparaó fazem o convite ao descanso em meio a grande altitude. Os 9 metros de queda d’água, a mata atlântica e o terreno pedregulho fazem da cachoeira única, sem falar das piscinas naturais.

Como chegar: Saindo de Irupi seguir pela BR 262, na altura do Rio Santa Clara seguir por cerca de 3 km em estrada de chão.

Cachoeira Hidrolândia, Iúna

Pequenas cachoeiras em meio ao Rio Brás, que formam um visual incrível que encanta qualquer um. Águas frias e quase transparentes com terreno rochoso.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, no KM 195, em São João do Príncipe seguir por mais alguns quilômetros em estrada de chão.

Cachoeira e Poço do Egito, Iúna

Águas verdes quase límpidas, ideal para o registro fotográfico debaixo d’água. Claro, além de aproveitar o belo mergulho que o poço proporciona. Local de terreno rochoso e natureza abundante.

Como chegar: Saindo de Iúna seguir até a localidade de São João do Príncipe. Após a Igreja Presbiteriana haverá uma bifurcação, siga à esquerda.

Foto: Tadeu Bianconi / Setur

Região Turística da Costa e Imigração

Cachoeira Engenheiro Reeve (Matilde), Alfredo Chaves

Uma das maiores cachoeiras do Estado, com 70 metros de queda livre, a 18 km da sede. Forma um dos principais cartões postais do município. É cercada por matas e em sua frente forma-se uma dos mais belos vales da região. Famosa pela prática de rapel em sua queda.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, em Araguaia seguir pela ES 376 até o Distrito de Matilde.

Cachoeira da Vovó Lucia, Alfredo Chaves

Com duas belas quedas d’águas, a cachoeira é formada por águas claras, sua nascente é formada em meio à mata fechada com grande diversidade de orquídeas e bromélias. Distante 16 km da sede do município.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir até Alfredo Chaves, lá seguir pela ES 384.

Cachoeira do Meio, Iconha

Diversas quedas d’água que proporcionam aos visitantes imersão total na natureza. Ideal para a família.

Como chegar: Saindo de Iconha seguir pela BR 101 Sul, entrando a direita em Copaíba, seguindo por estrada de chão.

Região Turística Doce Pontões Capixabas

Cachoeira Água Santa, Baixo Guandú

Águas mornas, com pequena queda d’água que encanta os visitantes. No local, uma capela com as imagens de Santa Maria Auxiliadora e São Cristóvão.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 101 e BR 259 até Baixo Guandu. Em seguida pegar a ES 165 até o Distrito de Ibituba.

Cachoeira Luziana, Pancas

Ideal para as pessoas que buscam passar o fim de semana em meio a natureza. A cachoeira conta com chalés e restaurantes em meio à mata nativa, e belas piscinas naturais.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 101 até João Neiva, depois seguir por pela ES 259, passando por Colatina, sem seguida a ES 334 até o Distrito de Vila Verde.

Região Turística dos Imigrantes

Cachoeira do Jacó, Itarana

Em meio à fauna e a flora a cachoeira é ideal para quem busca por descanso. A pequena queda d´água traz a leveza e propicia tranquilidade ao local.

Como chegar: Saindo de Itarana seguir pela ES 259 por 5 km até a entrada para a localidade de Bela Veneza, virar à esquerda e seguir por estrada de chão.

Cachoeira Véu de Noiva, Santa Leopoldina

Com diversos atrativos, a cachoeira é o local para as pessoas que buscam o contato direto com a natureza. Lá é possível fazer camping, trilhas e se banhar nas piscinas naturais formadas pelas águas vindas dos 70 metros de queda.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela ES 080, que liga Cariacica a Santa Leopoldina. Seguir pela Rodovia Bernardino Monteiro até a localidade de Chaves, a cerca de 9km da cidade.

Foto: Tadeu Bianconi

Cachoeira do Country Club, Santa Teresa

Os 90 metros de queda d’água ficam ainda mais bonitos com as dezenas de quaresmeiras, que deixam o lugar ainda mais charmoso. O local conta com estacionamento.

Como chegar: Saindo de Santa Teresa seguir pela ES 261 por 4 km.

Região Turística Metropolitana

Cachoeira do Turco (Buenos Aires), Guarapari

Bem próxima das praias de Guarapari, o local é refugio para quem busca por tranquilidade e água doce. As trilhas imergem o visitante a natureza abundante do local.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 101 até o trevo. Seguir as placas para Buenos Aires, por cerca de 9 km.

Vale das Cachoeiras (Pitangui e Aloisio), Viana

Piscinas naturais formadas por um conjunto de cachoeiras que proporciona aos visitantes caminhadas nas trilhas, e imersão a natureza.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, e após a Penitenciaria Agrícola do Espírito Santo (PAES) entrar à direita e seguir por estrada de chão.

Região Turística das Montanhas Capixabas

Cachoeira do Ibicada, Afonso Cláudio

Águas calmas que formam piscinas naturais após cerca de 150 metros de queda d’agua que formam um visual incrível.

Como chegar: Saindo de Afonso Cláudio seguir por estrada de chão, por cerca de 23 km até a localidade de Ibicada.

Cachoeira da Rampa, Brejetuba

De fácil acesso e localizada bem pertinho do centro da cidade. Os seus 93 metros de altura impressionam e agradam os mais corajosos, que praticam esportes radicais na cachoeira, como o rapel.

Como chegar: Saindo de Vitória, siga pela BR-262 até o km 136, vire à direita na ES-462 e percorra mais 11 km. Chegando a Brejetuba, serão mais 8 km de estrada até a queda d’água.

Cachoeira do Filetes, Conceição do Castelo

Os turistas que buscam a cachoeira ideal para passar horas devem procurar a Cachoeira do Filetes, o local conta com área para camping e restaurante para atender os visitantes, além de águas tranquilas.

Como chegar: Localiza-se em Ribeirão do Meio (BR 262), a 2 km a sul do Centro de Conceição do Castelo.

Cachoeira do Pedregulho (Furlan), Castelo

Clima bucólico e aconchegante. Para os audaciosos o rapel, prática comum na cachoeira, que contém área para camping e lanchonete.

Como chegar: Saindo de Castelo, seguir no sentido Vargem Alta, no Km 18 na comunidade de Patrimônio do Ouro entrar à esquerda em direção a Pedregulho (existem placas sinalizando o trajeto), são apenas mais 1,5 km até chegar a Cachoeira.

Cascata do Galo, Domingos Martins

Com 70 metros de altura, a Cascata do Galo é para aqueles que buscam por aventura. Em meio a Mata Atlântica, a cachoeira propicia contato direto com a natureza e esportes radicais.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, entrar no Portal da cidade de Domingos Martins (ES 465).

Cachoeira da Concórdia, Vargem Alta

Ideal para passar o dia todo com a família. Com águas calmas e uma pequena queda d’agua é uma ótima opção de lazer.

Como chegar: A cachoeira está em Soturno, 5 km da rodovia ES-164, na divisa entre Vargem Alta e Itapemirim.

Cachoeira do Alto Bananeira, Venda Nova do Imigrante

Não uma, mas sete quedas d’água que fazem do local um lugar incrível e encantador em meio a Mata Atlântica.

Como chegar: Saindo de Vitória seguir pela BR 262, no Km 106 sair da rodovia e seguir por mais 5 km em estrada sinalizada.

Região Turística das Pedras Pão e Mel

Cachoeira do Muniz, Nova Venécia

Águas tranquilas que formam piscinas naturais com pequenas quedas d’água, ideal para curtir com a família e amigos.

Como chegar: Saindo de Nova Venécia seguir pela ES 381 até o Distrito de Guararema.

Região Turística dos Vales e do Café

Cachoeira Alta, Cachoeiro de Itapemirim

Ideal para aqueles que buscam um lindo registro fotográfico e aventura. Os 90 metros de queda livre proporcionam a pratica do rapel, muito comum na cachoeira, e uma bela paisagem.

Como chegar: Sair de Cachoeiro de Itapemirim seguir pela ES 482 até Jerônimo Monteiro e seguir pela ES 166, no Km 6 entrar na comunidade São Vicente.