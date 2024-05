Estátua em praia de Guarapari tem diferentes histórias

É impossível passar pela praia de Muquiçaba, em Guarapari, e não reparar na estátua erguida em cima das pedras, no meio da água. A figura de mais de cinco metros é de São Pedro e chama atenção na paisagem. Apesar da imagem ser conhecida por moradores e turistas, a história por trás dela ainda carrega mistérios.

Para os devotos, São Pedro é considerado o “santo protetor dos pescadores” e também um dos padroeiros da cidade de Guarapari, por isso teria recebido a homenagem na praia. Já outra versão da história conta que o projeto inicial da estátua era para ser dedicado ao cantor capixaba Roberto Carlos, mas por falta de recursos não foi finalizado na época.

Após um tempo com a construção parada, outra gestão teria decidido homenagear São Pedro. Hoje, é o santo que está representado na praia. Quem consegue chegar até as pedras também pode ver abaixo dele uma pequena estátua de outra imagem católica: Nossa Senhora.

Independente da versão original da história, a estátua dá um charme a mais na prainha. Com águas calmas e uma pequena faixa de areia, a praia de Muquiçaba é ideal para crianças. Quem quiser conhecer, uma dica é pegar o fim de tarde que proporciona um céu multicolorido no momento do pôr do sol.