Estudo mostra que Piaçu, em Muniz Freire, tem vocação turística 

O Espírito Santo é um dos estados brasileiros com maior diversidade ecológica, tendo um enorme potencial para o desenvolvimento de diversos segmentos dentro do Turismo. Entre as regiões de destaque no território capixaba está Piaçu, distrito de Muniz Freire, que possui vocação turística para o desenvolvimento de Agroturismo, Ecoturismo e Turismo de Experiência na região.

É o que revela o diagnóstico turístico e econômico de Piaçu, realizado em junho de 2021 a julho de 2022, durante a pandemia da Covid-19, que contém o mapeamento dos atrativos turísticos, estabelecimentos comerciais, equipamentos e serviços da região. O estudo contou com a coordenação da Coppo Consultoria e Projetos, viabilizado através do Instituto SINDIMICRO, Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes), e com apoio da Prefeitura Municipal de Muniz Freire.

Leia Também: Pedra Menina no Caparaó inicia estudo para fortalecer o turismo

Pedra Azul do Caparaó

Localizado na região turística do Caparaó Capixaba, Muniz Freire abriga grande potencial turístico e histórico, dentro de seus 678,804 Km de território. O distrito concentra 28 atrativos naturais, em destaque para as 16 cachoeiras espalhadas pela região. Entre igrejas, fazendas e casas históricas foram identificadas 38 atrativos culturais de grande relevância a serem explorados. Além disso, Piaçu possui 70 estabelecimentos comerciais prontos para proporcionar o bem-estar aos residentes e visitantes.

A turismóloga e coordenadora do estudo da Coppo Consultoria e Projetos, Cássia Coppo ressaltou sobre as iniciativas de pequenos produtores que passaram a agregar a produção com o Turismo e, ampliar as atividades em suas propriedades, desenvolvendo assim a economia local e a valorização cultural. Além disso, destaca-se o surgimento de novos negócios na localidade, aprimorando também as atividades de comércio e serviço impulsionando as atividades na região.

“Estou muito realizada por após 18 meses entregar a consolidação do diagnóstico turístico e econômico de Piaçu, em Muniz Freire, na certeza de ter realizado um trabalho técnico, em que já se percebe os frutos deste estudo. Empreendimentos evoluindo, a chegada de novos negócios e a criação de um órgão municipal específico provam que o Turismo tem um potencial enorme no desenvolvimento econômico da região. Em breve, estaremos em Muniz Freire como turistas desfrutando de todas as potencialidades da cidade”, afirma Cássia.

Sobre o Estudo

O diagnóstico turístico e econômico de Piaçu teve como objetivo identificar o potencial turístico da região de Piaçu, distrito de Muniz Freire, no Sul do Estado, mapear os atrativos turísticos e culturais, além de verificar o estágio atual das atividades econômicas locais, através do diagnóstico e da aplicação de metodologia para o desenvolvimento da atividade turística.

A elaboração do Diagnóstico Turístico e Econômico de Piaçu contou com uma análise técnica e minuciosa da região, formação de coletivo para desenvolver o Turismo de forma integrada e o mapeamento das propriedades de agricultura familiar com potencial para o fomento da atividade, o levantamento dos atrativos naturais e culturais da região, serviços e equipamentos turísticos disponíveis, além da infraestrutura de apoio ao Turismo.

Fomento da atividade turística

Durante o trabalho, a equipe realizou diversas visitas técnicas no território, que resultou no levantamento de 70 empreendimentos com potencial para o fomento da atividade turística, além de mapear 67 atrativos naturais e culturais. Dentre estes empreendimentos e atrativos, foram catalogados meios de hospedagem, fazendas e sítios, produtores artesanais de diversos gêneros, bares, restaurantes, sorveterias, pastelarias, vinícolas, cafeterias e comércio em geral, além de trilhas e cachoeiras.

Cássia Coppo afirma que, desde a primeira visita técnica de sua equipe, os empreendedores locais foram fundamentais para a coleta de informações e o direcionamento da equipe na região, tendo sido solícitos, prestativos e muito participativos em todas as ações e atividades propostas.

Dificuldades encontradas

Mas, durante o processo, Cássia destaca o desafio deste trabalho. “A principal dificuldade apontada pela equipe da Coppo Consultoria foi a escassez de informações do distrito de Piaçu devido à inexistência de trabalhos anteriores da região”, afirma.

Para a realização do diagnóstico de Piaçu, o trabalho se deu inicialmente com uma emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Emílio Mameri. O Instituto Sindimicro apresentou o projeto no edital de chamamento público da ADERES, do governo do Estado do Espírito Santo, para organizações sem fins lucrativos, contratando assim a Coppo Consultoria para coordenar e executar o trabalho devido a sua capacidade técnica e expertise em projetos de Turismo e de desenvolvimento de território.