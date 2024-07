Pedra Menina no Caparaó inicia estudo para fortalecer o turismo

Proporcionar experiências únicas e personalizadas, qualificar os serviços, estruturar ambientes e conectar os visitantes com toda exuberância e beleza que podem ser encontradas no distrito de Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto. Esse é o objetivo da Associação de Turismo de Pedra Menina (Adematur), que buscou o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) para transformar o território por meio do turismo.

Pedra Menina é um distrito que fica localizado na entrada capixaba do Parque Nacional do Caparaó, entre o Espírito Santo e Estado de Minas Gerais. Além das cachoeiras que formam lagos de águas transparentes em tons verde-esmeralda, da paz e tranquilidade que o local oferece e de todo contato com a natureza, a região também se destaca por ser uma das maiores produtoras de cafés especiais do Brasil, além de ser um dos destinos mais bonitos.

Variadas formas de turismo

Segundo o presidente da Adematur, Mário Rezende Martins, na região de Pedra Menina é possível fazer turismo de aventura, turismo de experiência, ter uma gastronomia variada, além de fazer observação de aves e conhecer os cafés especiais.

“Para quem gosta de aventura temos o Parque Nacional do Caparaó, com trilhas, cachoeiras, acampamentos, e o famoso Pico da Bandeira, o terceiro mais alto do Brasil. A entrada capixaba fica a 1.420 metros de altitude, sendo que no local é possível registrar cerca de 15 graus negativos. Para quem busca conforto, temos hospedagens que vão atender os mais variados gostos e bolsos, desde o alto luxo até as mais simples”, disse.

Para oferecer uma região com um serviço ainda mais estruturado, Mario Martins disse que buscou o Sebrae para fazer uma consultoria e elaborar um plano de marketing da região turística.

Transformação territorial

Nesse sentido, o diretor técnico do Sebrae-ES, Eurípedes Pedrinha, motivado pelo movimento empresarial da região, foi até Pedra Menina, para discutir o turismo como alavanca da transformação territorial.

“O desejo dos empresários de Pedra Menina é personalizar o trabalho turístico que vem sendo ofertado, dessa forma vamos organizar e evidenciar a Rota de Pedra Menina. Nesse primeiro momento, vamos entender quais tipos de turismo são realizados , quais são os públicos que buscam a região e quanto eles investem para conhecer o local. O objetivo é apresentar Pedra Menina de forma diferenciada e personalizada para os seus públicos”, salientou o diretor técnico do Sebrae-ES.

Além disso, Pedrinha informou que está em andamento um projeto que contempla um plano de marketing, com a criação de uma marca, o posicionamento da marca, assim como uma estratégia para divulgar o trabalho realizado.

“Nossa finalidade é desenvolver oportunidades e negócios do turismo, é nosso papel estruturar, organizar e propagar essas oportunidades. Esse é nosso propósito de transformar pelo turismo e isso envolve fazer estudos, elaborar planos de negócios, articular governança, abrir diálogo com os poderes municipal, estadual, entre outros atores dessa cadeia produtiva”.

Fortalecimento do empreendedorismo local

O gerente da Unidade Regional do Caparaó (URCP), Anderson Baptista, disse que o objetivo da iniciativa, que está liderando junto com a equipe do escritório de Guaçuí, é fortalecer o empreendedorismo local, proporcionando suporte e ferramentas essenciais para o crescimento sustentável dos pequenos negócios da região.

“Estamos comprometidos em criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico, especialmente no setor turístico, que possui um enorme potencial para gerar emprego e renda para a nossa comunidade. Sempre buscando inovar e adaptar nossas estratégias, acreditamos que, juntos, podemos alcançar resultados significativos e duradouros para toda a região do Caparaó Capixaba”, destacou Anderson.