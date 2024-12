Evento no “Meu Ônibus Navy” reúne turismo e música em praia do ES

No próximo dia 19 de janeiro, o charmoso espaço de hospedagem alternativa “Meu Ônibus Navy”, na Praia da Baleia, Serra – ES, será palco de um evento cultural imperdível: o Baleia Sunset Jam. Com a proposta de unir turismo e música em um cenário paradisíaco, o evento promete proporcionar uma experiência única para moradores e visitantes.

A programação traz atrações como a energia contagiante da banda Groov Guys, com seu som vibrante e cheio de estilo, e o talento do cantor Manfredo, que levará ao público uma apresentação cheia de emoção. Tudo isso durante o pôr do sol, no gramado em frente ao “Meu Ônibus Navy”, criando uma atmosfera perfeita para curtir música ao vivo e a beleza da praia.

O evento é mais que um show; é um convite para celebrar a cultura local, promover o turismo sustentável e vivenciar momentos inesquecíveis na Praia da Baleia. Então, para quem busca boa música, cenários incríveis e uma experiência cultural diferenciada, o Baleia Sunset Jam é a programação ideal.

Meu Ônibus Navy

Para além do evento, o Meu Ônibus Navy é uma experiência única de hospedagem no Espírito Santo. O ônibus é todo equipado e decorado com itens que remetem ao mar, sendo que está localizado bem em frente à Praia da Baleia, em Jacaraípe.

O ônibus fica dentro do terreno de um hostel; contudo, os hóspedes têm a privacidade de uma área separada para o ônibus, garantindo mais conforto. Entretanto, quem estiver hospedado no ônibus também pode usufruir da piscina do hostel e usar a área social. Assim, os turistas ganham diferentes possibilidades de curtir o espaço.

Então, já deu pra ver que o Meu Ônibus Navy é a opção perfeita para os seus dias de verão, né?!

Serviço:

Baleia Sunset Jam

🗓️ 19 de janeiro

📍 Meu Ônibus Azul – Praia da Baleia, Serra, ES

Atrações: Groov Guys e Manfredo

Ingresso: Valores e informações pelo Instagram oficial do Meu Ônibus Azul