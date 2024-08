Experiência exclusiva! Amanhecer no Parque do Bondinho Pão de Açúcar

O Parque Bondinho Pão de Açúcar oferece uma nova experiência que vai superar todas as expectativas: Amanhecer no Parque Bondinho. Uma oportunidade de aproveitar o Parque em horário totalmente exclusivo, antes da sua abertura, às 5h30. Encante-se com todas as cores do amanhecer do Rio de Janeiro, com uma das vistas mais privilegiadas da Cidade Maravilhosa. É, realmente, um espetáculo.

Foto: Divulgação Parque do Bondinho

Ao comprar o bilhete especial da nova experiência do ponto turístico, o turista terá a oportunidade de circular pelo parque ainda fechado. Em seguida, contemplar os primeiros raios solares do dia de forma intimista, numa imersão em meio à natureza.



A experiência começa pegando o bondinho na Urca com o céu ainda escuro. Em seguida, no Morro da Urca, um saxofonista recebe os visitantes. Já na segunda parada, o Pão de Açúcar, um café da manhã no restaurante Clássico Sunset Club recebe os visitantes.



O passeio já está disponível para compra no site do Parque Bondinho, mas também estará presente no portfólio de “experiências exclusivas” das principais agências de turismo do país.



O Amanhecer no Parque Bondinho acontece das 5h30 às 8h30, sempre aos sábados. Dessa forma, o café da manhã no Clássico Sunset Club estará disponível para os visitantes a partir das 7h. O ingresso para a experiência custa R$ 550,00.

O Pão de Açúcar

Partindo da Praia Vermelha, os visitantes pegam o primeiro bonde que leva ao Morro da Urca, e de lá um segundo bondinho os leva até o topo do Morro do Pão de Açúcar, que fica a 396 metros do nível do mar.

Diferentes histórias justificam o nome desse ponto turístico. A mais popular diz que durante os séculos XVI e XVIII, no auge da produção de cana de açúcar, os produtores armazenavam os blocos de açúcar em formas para serem exportados, e a semelhança do objeto com o Morro do Pão do Açúcar deu origem ao nome.

Inaugurado em 1912, o Bondinho do Pão de Açúcar foi o primeiro teleférico do Brasil e terceiro no mundo. Ele liga o Morro da Urca ao Morro do Pão de Açúcar. Desde então, mais de 40 milhões de pessoas já utilizaram os bondinhos.

Do alto dos dois morros se descortina uma deslumbrante paisagem da cidade. Incluindo a enseada de Botafogo, a orla de Copacabana e a entrada da Baía de Guanabara. No verão, o anfiteatro localizado no alto do Morro da Urca é palco para shows e eventos noturnos, aliando divertimento a um belíssimo visual das luzes da cidade.

Crianças e jovens de 6 a 21 anos, estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais têm direito a desconto de 50%. Além disso, crianças menores de 6 anos não pagam.