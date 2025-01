Fechando o verão! Matheus e Kauan e Dennis DJ fazem shows em Guarapari

Janeiro é o mês oficial do verão e muita gente reserva os 31 dias para curtir as férias e também para visitar as praias do Espírito Santo. Um dos destinos mais desejados é Guarapari, que atrai turistas de diversas partes do Brasil. Além das praias da cidade, este público também vem em busca dos shows e atrações que acontecem nesta época do ano. Assim, para fechar a temporada, dois shows nacionais acontecerão nesta semana: Dennis DJ e Matheus e Kauan.

Os shows vão acontecer no Brava Beach Club, um espaço à beira-mar em Guarapari. O local conta com área a céu aberto e elementos que preservam a energia praiana, além de dois palcos no cenário paradisíaco.

Dennis DJ agita o público no próximo sábado (18) com seu show “Baile do Dennis”, repleto de sucessos. Já no domingo (19), a dupla Matheus e Kauan chega com o melhor do sertanejo e com suas canções que tocam os corações dos brasileiros, como “Vou ter que superar” e “Te assumi pro Brasil”.

Então, se você quer fechar o seu verão com chave de ouro e curtir os shows, clique aqui para garantir seus ingressos.